Đầu tháng 2, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, tha hồ hưởng lộc, gánh tiền mỏi lưng

Người tuổi Dần có khoảng thời gian đầu tháng 2 làm ăn cực kỳ thuận lợi. Do có Tam Hợp thúc đẩy nên ngay từ đầu tháng, bạn đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể. Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra.

Số tiền mà bạn kiếm được chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Tuổi Tỵ

Cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của người tuổi Tị đến ngay từ đầu tháng 2. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều.