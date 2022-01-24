Đầu tháng 1 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, tài lộc đột phá không ngừng, vận mệnh rực rỡ ngút trời

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 22:40

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 1 Âm lịch tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, vận trình hanh thông đến bất ngờ, đột phá không ngừng đường công danh.

Tuổi Dần

Đầu tháng 1 Âm lịch, những người tuổi Dần sẽ đón vận may ập đến. Mọi thứ sẽ suôn sẻ với bạn một cách bất ngờ. Những người tuổi Dần làm kinh doanh thì đây chính là giai đoạn bạn hoàn toàn làm chủ tình thế, kiếm về hợp đồng tiền tỉ. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội tăng chức, tăng lương.

Cảm xúc bên trong của người tuổi Dần sẽ sớm được khích lệ vào khoảng đầu tháng 1 Âm lịch tới. Trong chuyện tình duyên thì điều mà con giáp này cần quan tâm chính là cảm xúc và giá trị của chính bản thân mình. Bao lâu nay hi sinh cho đối phương quá nhiều điều khiến họ xem đó là điều hiển nhiên, đến mức không còn trân trọng. Nhưng lúc nói ra, họ sẽ nhận biết được điều đó và trân trọng bạn hơn.

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Tử vi đầu tháng 1 Âm lịch tới những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tính cách tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần cù nên càng có tuổi cuộc sống càng trở nên sung túc. Trong tính cách của người tuổi Sửu phần lớn họ đều rất độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng.

Tử vi đầu tháng 1 Âm lịch tới những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh thì trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ này. Trong thời gian này, tuổi Sửu cũng có khoảng thời gian viên mãn hạnh phúc bên một tình yêu đích thực của mình.

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Đầu tháng 1 Âm lịch, những người tuổi Dần sẽ đón vận may ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc. Họ được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách. Vì vậy, con giáp tuổi này có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp sau thười gian dài chăm chỉ.

Đầu tháng 1 Âm lịch, người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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