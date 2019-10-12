Đâu phải bói toán cho xa, xem tướng răng cũng biết ngay vận giàu nghèo

Ông bà ta thường quan niệm “Cái răng cái tóc là góc con người”, điều này cho thấy răng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến nét đẹp về thẩm mỹ, đặc biệt tác động đến số mệnh sang giàu hay nghèo hèn của một con người.

Trong tướng số, tinh hoa của xương cốt được thể hiện qua hàm răng của con người. Nhìn vào hàm rằng sẽ thấy hình thái, màu sắc và số lượng răng để xét tính cách, thọ yểu, tình duyên và sự nghiệp của người đó. Nói đơn giản hơn, xem tướng răng có thể biết được được chủ nhân là người thế nào.

Xem tướng răng cửa hở

Răng cửa hở hay răng cửa thưa là tình trạng các răng mọc xa nhau, có kẽ hở, tạo cảm giác hàm răng yếu, nhỏ, kém sức sống. Đặc điểm của răng cửa hở là các răng cửa phía trên rộng còn dưới hẹp, kích thước các răng không đều, thường răng cửa to và dài hơn các răng còn lại.

Tướng răng cửa hở

Răng cửa hở không chỉ là khuyết điểm của nụ cười mà chịu ảnh hưởng xấu liên quan đến tướng, vận mệnh đời người. Nhân tướng học có viết, người có răng cửa hở cho thấy chủ nhân thơ ấu vất vả, khá khó khăn. Khi lớn lên phải tự lực cánh sinh, bôn ba khắp nơi.

Hơn nữa, người có răng cửa hở hàm trên thường khắc mẹ, cha, buộc phải tha hương cầu thực để tránh tai họa. Đặc biệt, phụ nữ có răng cửa hở hàm trên thì đa đoan, không khổ chồng con cũng khổ cha mẹ. Nếu phụ nữ có răng cửa hở hàm dưới thường sống không thọ. Tài vận không tốt nhưng chỉ cần có sự phấn đấu hơn người thì sẽ đạt được thành công nhất định trong cuộc sống.

Xem tướng răng quặp

Răng quặp là tình trạng răng cửa quặp vào trong, ôm vào miệng. Xét về tướng số của người có răng quặp là người không dễ bỏ cuộc, tính cách khá cầu toàn, kỹ tính, dễ thành công trong công việc nhưng ở mức độ vừa phải. Họ thường là người có tính ki bo, khó được lòng người khác nên rất ít khi được đề bạt. Hành vi và lời nói thiếu thành thật, không đáng tin tưởng. Vì thế nhiều người cho rằng họ là người mưu mô xảo quyệt lúc nào cũng tính toán, so đo.

Tướng răng quặp

Phụ nữ răng quặp không phải là một điều tốt lành, được xem là người có tính ki kiệt, luôn tính toán thiệt hơn, hay ghen tuông vô cớ. Do đó, họ luôn rơi vào trạng thái vất vả, không biết hưởng thụ và không được bạn đời yêu thương, nên đường tình duyên thường lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp.

Xem tướng răng khểnh

Đa phần những cô gái có răng khểnh thường rất dễ nhìn, có nét duyên dáng khác biệt và thu hút người đối diện, nhất là khi cười. Trên góc độ khoa học, răng khểnh thực chất là một chiếc răng nanh. Trong quá trình mọc răng, chiếc răng nanh ấy bị mọc sai lệch ra khỏi cung hàm, khiến cung hàm không được khăng khít như các răng khác. Số lượng người sở hữu răng khểnh cũng rất ít, điều này tạo nên sự khác biệt, duyên dáng mà không phải ai cũng có được.

Tướng răng khểnh

Theo tướng số, những cô gái có răng khểnh giống như bình nước, trong ấm ngoài lạnh khó mà phán đoán, khó bày tỏ cảm xúc nên mối quan hệ không được rộng. Thường ngày, họ cũng không có tính nhẫn nại, thẳng tính, vì thế luôn làm người khác cảm thấy khó chịu. Về học thức thì họ thông minh hơn người nhưng lại có thói đa nghĩ, điều này dẫn đến gia đình dễ bị rạn nứt tình cảm.

Vì vậy, họ cần phải học cách tôn trọng người khác. Trong đời sống gia đình cần biết cách kiềm chế bản thân hơn, kiềm chế cảm xúc, trở nên ôn hòa để mọi người cảm thấy được vui vẻ và thoải mái.

Ngày nay, nhiều người sở hữu chiếc răng khểnh thường không muốn để vì sợ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của cả gương mặt, khiến bản thân mất tự tin mà ảnh hưởng tới công việc. Vì thế, họ thường đi thẩm mỹ răng để sở hữu hàm răng đều tăm tắp, hài hòa, cân đối với khuôn mặt hơn.

Xem tướng răng thưa

Đặc điểm của người phụ nữ có hàm răng thưa là các răng phía trên rất rộng còn răng phía dưới thì hẹp, kích cỡ các răng không đều nhau, thường hai răng cửa trên to và dài hơn các răng còn lại, khoảng cách giữa các răng xa nhau tạo ra những khoảng trống trên cung hàm. Không chỉ ảnh hưởng xấu đến khả năng ăn nhai và tính thẩm mỹ của khuôn mặt, hàm răng thưa còn có liên quan đến tính cách và cuộc đời của người sở hữu.

Tướng răng thưa

Trong tướng số, phụ nữ có hàm răng thưa thường hay nói huyên thuyên, không thành thật. Vì vậy, những lời họ nói không đáng tin cậy, gây ra chuyện thị phi. Bên cạnh đó, khả năng quản lý chi tiêu và nắm giữ tài chính rất kém vì thế họ thường xung khắc với cha mẹ, anh chị em. Bên cạnh đó, hàm răng thưa còn còn cho thấy họ thường gặp rất nhiều khó khăn trong con đường sự nghiệp, phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn người khác thì mới có thể đứng vững và có thể thành công.

Vì vậy, hiện nay có nhiều chị em muốn khắc phục tướng răng thưa này, vừa có thể thay đổi số mệnh cũng như nâng cao chức năng nhai, khiến khuôn mặt và nụ cười trở nên xinh hơn.

Xem tướng răng nhọn

Theo sách tướng số, những người có răng nanh nhọn thường rất hoạt bát, thông minh, nhanh nhạy hơn người. Có lẽ vì thế mà họ sớm thành công trong sự nghiệp khi ở độ tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên, họ lại là những người có tính khí nóng nảy thất thường, thích đâm chọt người khác nên đi đến đâu gây ra thị phi đến đó, hay bị người khác xa lánh.

Tướng răng nhọn

Tiền bạc thì giàu sang, thoải mái, dư dả nhưng với cách xài phung phí thì rất hao tốn, thường thâm hụt trước sau. Về đường tình duyên của người sở hữu tướng răng nhọn không được thuận lợi cho lắm, do tính cách khó chiều, nóng nảy thất thường nên khó tìm được người tâm đầu ý hợp.

Nhìn chung, người có răng nanh nhọn vượng khí không tốt, phần xấu nhiều hơn phần tốt. Do đó, để thay đổi tướng số nhiều người đã tính đến chuyện mài răng để có hàm răng đều và đẹp, nụ cười cũng trở nên tươi tắn và duyên dáng hơn.

Xem tướng răng hạt lựu

Theo tướng học, răng hạt lựu là tướng răng đẹp, mọc đều đặn, ngay ngắn, thẳng tắp, không khấp khểnh trên cả 2 hàm. Tướng răng này đẹp cả về hình thức lẫn tướng số. Do đó, rất nhiều người muốn sở hữu hàm răng đều như hạt lưu để thay đổi vận mệnh bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Tướng răng hạt lựu

Đa phần những người có tướng răng hạt lựu thường rất thông minh và tài ba. Họ làm việc rất cẩn thận, thích gọn gàng, chỉn chu, ngăn nắp. Vì thế, khi làm việc sẽ có nguyên tắc riêng để mọi việc suôn sẻ, tiến hành thuận lợi, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đến nơi đến chốn, sẽ làm đến cùng và không bỏ giữa chừng. Họ dám đối mặt với khó khăn, thách thức, vượt qua tất cả để đi đến thành công nên được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Tiền đồ của họ rất sáng sủa, có triển vọng. Cuộc sống sau này an nhàn, hạnh phúc viên mãn trọn đời.

Qua đây có thể thấy, xem tướng răng biết được đó là một con người như thế nào. Tuy nhiên, với kỹ thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển vượt bậc, rất nhiều người đã chỉnh sửa nên rất khó đoán ra. Vì vậy, những thông tin về tướng răng chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hãy bình tĩnh suy xét, để nghiệm xem có đúng không nhé.