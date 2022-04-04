Trời sinh những cô nàng cầm tinh con Mèo rất thông minh, hoạt bát và sắc sảo. Tuổi Mão nằm trong số các nàng giáp đào hoa, được không ít người thầm thương trộm nhớ. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp cũng như sự dễ thương, hồn nhiên trong tâm hồn, cô nàng này được rất nhiều anh chàng để ý và theo đuổi.

Dù dùng nhiều lý trí hơn để đối đãi với tình yêu, đồng nghĩa với việc cô nàng này sẽ không chấp nhận níu kéo hay luyến tiếc một mối quan hệ biết trước sẽ không đi đến đâu. Nàng giáp này sẽ chấp nhận đau đớn nhất thời, gạt bỏ mọi kỉ niệm cả hai đã từng cùng nhau vui vẻ nhường nào và sẵn sàng buông bỏ cho cả hai một cơ hội mới để đi tìm hạnh phúc thực sự.

Phần lớn những cô nàng tuổi Mão thường rất bận rộn, hàng ngày phải tất bật xuôi ngược với bao nhiêu là công việc. Vì vậy, thời gian dành cho người thân, bạn bè hay người ấy cũng không có nhiều. Là người kiên định, quyết đoán và có suy nghĩ khá thoáng, khi yêu cô nàng này dùng cái “đầu” nhiều hơn, thế nên ít khi nào để những cảm xúc tiêu cực chi phối.

Nàng giáp tuổi Tý

Trước giờ, những quý cô cầm tinh con chuột vẫn khá khắt khe, kĩ tính trong chuyện tình cảm. Thậm chí, con giáp này còn bị cho là “kén cá chọn canh”. Tuy nhiên, đấy cũng là bởi cái số của bản mệnh hay gặp phải vận đào hoa xấu nên không có cơ hội gặp được ý trung nhân. Vì vậy, chả trách phụ nữ tuổi Tý vẫn còn độc thân không ít.

Trong 7 ngày tới, vận đào hoa của nàng giáp này sẽ có phần khởi sắc, muốn chối cũng chẳng được - Ảnh minh họa

Trong 7 ngày tới, vận đào hoa của nàng giáp này sẽ có phần khởi sắc. Bởi theo tử vi, chẳng bao lâu nữa bản mệnh sẽ hoàn toàn thoát kiếp độc thân. Một khi cái duyên đã đến thì muốn chối cũng chẳng được. Thế nên, nếu thấy trái tim mình rung động, người ta cũng đẹp ý duyên tình thì quý cô tuổi Tý đừng nên cân nhắc quá nhiều mà hãy tiến tới đi.

Nàng giáp tuổi Tỵ

Những cô nàng cầm tinh tuổi Tỵ cũng được xem là hưởng nhiều số đào hoa trong 12 con giáp. Điều đặc biệt nhất ở tuổi này là càng về sau, đào hoa càng tăng nhiều. Những người tuổi Tỵ thường sở hữu tính cách nhẹ nhàng và dĩ hòa vi quý. Họ luôn biết cách giữ gìn những mối quan hệ xung quanh và khiến nhiều người đem lòng yêu quý, mến mộ.

Cũng chính từ mối quan hệ tốt đẹp này mà các nàng tuổi Tỵ có không ít vệ tinh vây quanh, đặc biệt là cô nàng tuổi Tỵ luôn có sức hút với những chàng trai nhỏ tuổi hơn. Trong 7 ngày tới, quý cô tuổi Tỵ toát lên một sức hấp dẫn mà ở những con giáp khác không có được, trong nét mạnh mẽ có pha lẫn sự dịu dàng bên trong khiến cánh mày râu rung động.

Cô nàng tuổi Tỵ luôn có sức hút với những chàng trai nhỏ tuổi hơn - Ảnh minh họa

Tuy nhiên ở tuổi Tỵ luôn cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm một cuộc hôn nhân vừa ý, mặc dù gặp nhiều đối tượng hợp cạ vừa lòng nhưng vì một lý do nào đó họ vẫn không thể kết duyên được với đối phương. Nên nhớ rằng, trong cuộc sống này chuyện gì cũng có hạn kì, vận đào hoa cũng thế, vì vậy quý cô tuổi Tỵ nếu gặp được thì hãy cố nắm bắt, rất có thể đó là người đem lại hạnh phúc cả đời cho bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo