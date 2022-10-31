“Danh vọng soi sáng” 3 con giáp theo đà thăng tiếng trong ngày (1/11) tiền bạc cứ thế chui vào túi.

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 12:55

Ngày (1/11) 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, công việc phát triển “Phát tài phát lộc”

 Tuổi Hợi

“Danh vọng soi sáng” 3 con giáp theo đà thăng tiếng trong ngày (1/11) tiền bạc cứ thế chui vào túi. - Ảnh 1

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai (1/11) diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai (1/11) diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi cho biết, đây chính là thời điểm để người tuổi này thể hiện năng lực bản thân, từ đó nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ cấp trên. Con đường thăng tiến chỉ còn cách một bước chân, do đó bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội trân quý này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển hanh thông. Con giáp này may mắn nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính trong ngày Tài Thần, thậm chí là có được một khoản tiền bất ngờ “từ trên trời rơi xuống” qua việc trúng số, trúng thưởng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong muốn. Ngũ hành tương xưng khiến cho chuyện tình cảm của các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu gặp không ít ngáng trở. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, bức bách. 

Tuổi Tuất

“Danh vọng soi sáng” 3 con giáp theo đà thăng tiếng trong ngày (1/11) tiền bạc cứ thế chui vào túi. - Ảnh 2

Tử vi vui ngày (1/11) cho thấy người tuổi Tuất vận thế tốt hơn, chú ý đối nhân xử thế nếu thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui ngày (1/11) cho thấy người tuổi Tuất vận thế tốt hơn, chú ý đối nhân xử thế nếu thăng tiến.

Tình duyên: Không hài lòng trong cuộc sống dẫn đến tâm trạng không tốt, cũng ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên, đặc biệt chú ý lời ăn tiếng nói.

Công việc: Sắp mở ra một bước đột phá mới trong công việc và hình thành một bước nhảy vọt về chất, đó có thể là sự thăng tiến.

Tài lộc: Không tệ, thu nhập tăng lên, chất lượng cuộc sống tốt hơn, có thể vay nợ mua nhà nhưng cũng nên chú ý vấn đề ký kết hợp đồng, đừng hời hợt.

Sức khỏe: Dùng bình giữ nhiệt phải mua loại tốt kẻo rước họa vào thân. 

Tuổi Tý

“Danh vọng soi sáng” 3 con giáp theo đà thăng tiếng trong ngày (1/11) tiền bạc cứ thế chui vào túi. - Ảnh 3

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng trong ngày (1/11). Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

 

Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười. 

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng trong ngày (1/11). Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng đường tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ bạn. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

 Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán vào đầu tuần mới ngày (1/11) 3 con giám “Tài lộc sung túc”, không lo tài chính.

Dự đoán vào đầu tuần mới ngày (1/11) 3 con giám “Tài lộc sung túc”, không lo tài chính.

Bắt đầu tháng mới 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tiền bạc rủng rỉnh.

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