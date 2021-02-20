Đang hết tiền mà thấy 4 dấu hiệu này trên cơ thể, chứng tỏ bạn sắp GIÀU SỤ, năm Tân Sửu thắng lớn, vận may tề tựu

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 07:06

Khi cơ thể bạn bất ngờ xuất hiện 4 dấu hiệu tài lộc này thì bạn hoàn toàn có thể ăn mừng nhé. Đó chính là điềm báo cho một năm thuận lợi hanh thông, tiền bạc dư dả sung túc.

Lòng bàn tay đỏ hồng

Đây là một điều vô cùng may mắn tốt lành. Bàn tay con người làm nên tất cả và bàn tay cũng là nơi đại diện cho tài lộc của con người. Nếu bàn tay xương, mỏng, màu sắc nhợt nhạt thì tiền tài trắc trở, khó về với người này. Tuy nhiên nếu bàn tay trở nên hồng hào, dày dặn thì chắc chắn lộc tài sắp đến với bạn rồi.

Bạn sẽ có một năm làm ăn vô cùng dễ dàng, công việc hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý.

Trán cao và mịn

Người có trán thấp, da sần sùi thường bị tán tài, tán lộc. Nhưng vầng trán bỗng nhiên mịn màng, sáng bóng, các nốt mần ngứa hay mụn nhọt bỗng nhiên biến mất thì quả là một điều tuyệt vời.

Chỉ một thời gian nữa thôi, bạn sẽ có một vận may lớn, khiến cho tiền tài bất ngờ kéo đến với gia đình bạn, việc mua nhà mua xe mới nằm trong tầm tay.

Chưa kể, công việc tốt đẹp còn giúp bạn được thăng chức cao, nhiều người trọng vọng.

Cánh mũi to nảy nở

Thời gian gần đây nếu bạn thấy cánh mũi mình nở nang, dày lên, đầu chóp mũi to hơn và ửng đỏ thì xin chúc mừng bạn bởi đây chính là dấu hiệu tài lộc. Tiền bạc sắp gõ cửa nhà bạn nhiều vô kể, cả đời này chưa bao giờ bạn có nhiều như vậy.

Mũi to và dày lên cũng là báo hiệu của công thành danh toại, việc thăng quan tiến chức dễ dàng, cơ hội bất ngờ đến, bạn chỉ việc nắm bắt và cố gắng đến cùng để phát triển sự nghiệp mà thôi.

Lông mọc trên nốt ruồi

Nốt ruồi có nhiều hình dáng, nhưng nếu bạn thấy có lông mọc trên nốt ruồi thì đó là dấu hiệu báo trước sự may mắn và giàu có.

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Nếu có vận may tốt, bạn nên tranh thủ đầu tư để tăng lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Trong một thời gian nữa thôi, bạn sẽ gặp những cơ hội tốt đẹp trong công việc, vận may tụ hội, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng.

Nhân cơ hội này, bạn cũng nên tranh thủ làm việc lớn như tiến hành đầu tư, hay thực hiện các kế hoạch mà lâu nay dự định nhưng chưa làm được, chỉ cần có thêm sự toàn tâm toàn ý và có sự kiên trì thực hiện, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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