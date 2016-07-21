Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ”

Tâm linh - Tử vi 21/07/2016 05:51

Đàn ông có mũi cao, mắt lớn và lỗ mũi rộng thường sẽ dễ thành công trong sự nghiệp hơn những người khác. Những đặc điểm này có thể thấy ở những người có tố chất gặt hái thành công rực rỡ, tiền tài phú quý đủ đầy.

Dưới đây là một số đặc điểm của những người đàn ông đã trở thành tỷ phú.

Đàn ông có mũi cao, mắt lớn và lỗ mũi rộng thường sẽ dễ thành công trong sự nghiệp hơn những người khác. Những đặc điểm này có thể thấy ở những người có tố chất gặt hái thành công rực rỡ, tiền tài phú quý đủ đầy.

Tai to và đường nét rõ ràng

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 1
Tỷ phú Peter Hargreaves

Người sở hữu đặc điểm này thường có chí hướng rất rõ ràng trong tương lai, có bản lĩnh và quyết đoán trong công việc.

Đôi mắt rộng, ánh mắt sâu

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 2
Tỷ phú Michael Platt.

Với đôi mắt như thế này, họ luôn nhìn và đánh giá mọi thứ một các sâu sắc và tổng thể. Và họ luôn có khả năng làm nhiểu việc cùng một lúc.

Cằm nhô về trước

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 3
Tỷ phú Anthony Bamford

Người sở hữu đặc điểm này thương có trí nhớ tốt. Họ có tính cách rất kiên cường và bản lĩnh. Bên cạnh đó họ cũng rất biết cách linh động với từng thời thế khác nhau.

Lỗ mũi rộng

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 4
Tỷ phú Joe Lewis.

Họ có tính cách mạnh mẽ kiên cường và rất kiên nhẫn trong công việc. Họ còn có cá tính độc lập, luôn muốn tự lực hoàn thành mọi việc.

Lông mày chữ V

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 5
Tỷ phú Farhad Moshiri.

Họ có đầu óc nhìn xa trông rộng và rất nhạy bén với sự thay đổi của thời thế.

Sống mũi thẳng

Đàn ông có đặc điểm này, phụ nữ phải “cưới ngay kẻo lỡ” - Ảnh 6
Tỷ phú Richard Branson

Người có đặc điểm này rất biết cách tiết kiệm trong chi tiêu. Họ rất xem trọng tiền bạc và luôn có khao khát làm giàu.

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