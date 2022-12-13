Đại nạn đi qua, sang thứ 4 và thứ 5 (ngày 14, 15/12), 3 con giáp phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc, tiền nhiều không thiếu

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 09:43

Nhờ Thần Tài chiếu cố, gõ cửa ghé thăm vào thứ 4 và thứ 5 nên sự nghiệp của 3 con giáp may mắn này tiếp tục phát triển rực rỡ, họ nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và có quý nhân dẫn đường, chỉ lối.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi sự thuận lợi để phát huy tài năng, mong muốn tìm được cơ hội đổi đời. Tử vi nói rằng, đúng thứ 4 và thứ 5, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn.

May mắn của tuổi Mùi tiếp tục được duy trì đến cuối năm. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Mùi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh và có quý nhân dẫn dắt đến thành công. Những chú Dê không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm sẽ giàu có, năm sau tận hưởng cuộc sống viên mãn. Vệc làm ăn, kinh doanh của người tuổi Mùi tiến triển khá tốt. 

Đại nạn đi qua, sang thứ 4 và thứ 5 (ngày 14, 15/12), 3 con giáp phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc, tiền nhiều không thiếu - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, đúng thứ 4 và thứ 5, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Sang thứ 4 và thứ 5, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có. Với những người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thành công nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng và đồng thời có thêm rất nhiều nguồn thu lớn.

Đại nạn đi qua, sang thứ 4 và thứ 5 (ngày 14, 15/12), 3 con giáp phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc, tiền nhiều không thiếu - Ảnh 2
Sang thứ 4 và thứ 5, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân tính tình cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn. Họ luôn tự kiếm cơ hội đổi đời. Ngoài ra, họ sống rất đơn giản, biết mình biết ta. Nhờ tính cách khiên tốn mà con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Sang thứ 4 và thứ 5, Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết. Nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể hoàn thành những dự định đang dở dang và tìm được cơ hội tuyệt vời để phát triển. Chính vì thế, các chú Khỉ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc trời, của nả chất chồng, gánh bạc gánh vàng mỏi lưng.

Đại nạn đi qua, sang thứ 4 và thứ 5 (ngày 14, 15/12), 3 con giáp phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc, tiền nhiều không thiếu - Ảnh 3
Sang thứ 4 và thứ 5, Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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