Cuối tuần rực rỡ: 3 con giáp thong dong nghỉ ngơi vì tiền đã đầy túi, vàng đã đầy kho, sự nghiệp hanh thông, chẳng gì phải lo

Về mặt tài lộc, Hỷ Thần báo bản mệnh nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn. Người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Người tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Thân giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Thân xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Người tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Thân giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Thân xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở. Ảnh minh họa

Sự giỏi giang, thông minh giúp Thân được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Tuổi Thìn

Thìn tính tình thâm trầm, nói ít làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà Thìn ít mắc sai sót trong công việc.

Tử vi cuối tuần này cho biết, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Thời gian này, vận mệnh của Thìn rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Thìn phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Thìn phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo dự đoán, cuối tuần này là khoảng thời gian nhiều tin vui đến với người tuổi Dậu. Về công việc, con giáp này có những ngày tháng thỏa sức với những đam mê, sáng tạo của ban thân mình. Thiên Ấn xuất hiện mang lại hứng khởi trong lao động cho những người tuổi Dậu.

Về tài lộc, con giáp này cũng có những cơ hội lớn. Càng về cuối tuần, tài lộc càng sáng khi có Thiên Tài và Chính Tài nhập cục. Dù là người làm công ăn lương hay tự kinh doanh, tuổi Dậu đều có cơ hội tăng thêm thu nhập, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Đây chính là phúc phần mà tuổi Dậu xứng đáng nhận được cho những công sức mà mình đã bỏ ra từ trước đó.

Theo dự đoán, cuối tuần này là khoảng thời gian nhiều tin vui đến với người tuổi Dậu. Về công việc, con giáp này có những ngày tháng thỏa sức với những đam mê, sáng tạo của ban thân mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.