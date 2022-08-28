Cuối tuần rực rỡ (29/8), 3 con giáp trúng quả độc đắc, số đỏ như son, tiền đè ngạt thở, nợ mấy cũng trả sạch, tiền tỷ gửi ngân hàng, mở tiệc ăn mừng cực to, cả lành ghen ghét

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 03:52

Vào cuối tuần, 3 con giáp may mắn về tài vận, tài lộc đỏ chót, số đỏ như son, phú quý tìm đến tận cửa, chuyển mình giàu có.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp tuổi Mão sẽ có ngày cuối tuần phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mão còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mão làm giàu. Tình tiền viên mãn, phú quý phát tài, thăng chức tăng lương chính là vận số trời đã an bài cho Mão. Càng chí thú làm ăn, càng chăm chỉ làm việc Mão càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc đủ đầy khiến ai cũng hờn.

Người tuổi Mão khi bước vào thời gian này, vận thế vô cùng vượng phát. Đặc biệt vận kim tiền trong ngày này của người tuổi Mão vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Cuối tuần rực rỡ (29/8), 3 con giáp trúng quả độc đắc, số đỏ như son, tiền đè ngạt thở, nợ mấy cũng trả sạch, tiền tỷ gửi ngân hàng, mở tiệc ăn mừng cực to, cả lành ghen ghét - Ảnh 1
Người tuổi Mão khi bước vào thời gian này, vận thế vô cùng vượng phát, đặc biệt vận kim tiền trong ngày này của người tuổi Mão vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, thời gian đầu không mấy như ý nhưng vào cuối tuần này sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài.

Con giáp giàu có tuổi Dần trong ngày cuối tuần sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay. Nếu đang phân vân trước những quyết định đầu tư, kinh doanh Dần hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ, tự làm đại gia của chính mình.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời gian này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Cuối tuần rực rỡ (29/8), 3 con giáp trúng quả độc đắc, số đỏ như son, tiền đè ngạt thở, nợ mấy cũng trả sạch, tiền tỷ gửi ngân hàng, mở tiệc ăn mừng cực to, cả lành ghen ghét - Ảnh 2
Con giáp giàu có tuổi Dần trong ngày cuối tuần sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Thìn càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn. Cuối tuần tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Thìn không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Sự nghiệp của Thìn thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Mở cửa có thần tài nghênh đón, bước ra khỏi nhà quý nhân đeo bám nên thời gian này con giáp giàu sang tuổi Thìn chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đời sang trang mới.

Vận thế của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Người tuổi Thìn cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Cuối tuần rực rỡ (29/8), 3 con giáp trúng quả độc đắc, số đỏ như son, tiền đè ngạt thở, nợ mấy cũng trả sạch, tiền tỷ gửi ngân hàng, mở tiệc ăn mừng cực to, cả lành ghen ghét - Ảnh 3
 Cuối tuần tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Thìn không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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