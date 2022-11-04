Cuối tuần này, 3 tuổi này may mắn đón nhận lộc trời ban, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nắm giữ trong tay hàng trăm tỷ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối tuần này, có 3 con giáp cực kì may mắn, được thần tài gọi tên không lo nghèo đói.

Tuổi Mão

Theo Thần số học, cuối tuần này, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến người tuổi này luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp bản mệnh tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Các chuyên gia phong thủy nhắn nhủ rằng, nếu người cầm tinh con Mèo đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp để thực hiện, bởi bản mệnh được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, con giáp này cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của những người sinh năm Mão cũng vô cùng thuận lợi.

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 Công việc thuận lợi khiến người tuổi này luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp bản mệnh tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cuối tuần có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, người tuổi này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Thời điểm tài vận này, với những người tuổi Ngọ làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

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Với những người tuổi Ngọ làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người sinh năm Dậu không ngại khổ. Trong cuộc sống, dù phải đối mặt với điều gì, con giáp này cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bản mệnh có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường.

Bước vào cuối tuần này, người tuổi Dậu được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả những người sinh năm Dậu sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bản mệnh có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và con giáp này có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

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Trong cuộc sống, dù phải đối mặt với điều gì, con giáp này cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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