Cuối tuần này (21/05-22/05/2022): Con giáp nào bị tiểu nhân HÃM HẠI, vận đen bủa vây chẳng tha?

Nhờ Tam Hội mà tuổi Dần có cơ hội gặp được những người bạn thú vị. Nhất là những người có thể tự cười nhạo bản thân thường là một người vui vẻ và nói không với việc quan trọng hóa vấn đề khiến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.

Trong ngày có thể có về một vài rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải lưu tâm. Có thể bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt nhưng nếu không tập trung xử lý sẽ khiến vấn đề cứ thế tăng lên chóng mặt trong tương lai.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng đừng quên rằng tương lai luôn luôn là một ẩn số, chúng không thực sự rõ trong tầm mắt của bạn lúc này đâu. Vậy thì hãy cho mình cơ hội được trải nghiệm, được khám phá, và thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả.

Tuổi Mùi

Mùi đen đủi khi công việc kinh doanh trong 2 ngày cuối tuần lại xuống dốc trầm trọng. Bạn cảm thấy chán nản vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở người bạn thân của mình. Hùn vốn kinh doanh nhưng kết quả nhận được lại là thua lỗ, thực sự đau đầu đó. Hãy xem lại cách thức làm việc và mặt hàng kinh doanh nhé, có thể không phù hợp với nhu cầu thiết yêu của khách hàng.

Mùi đen đủi khi công việc kinh doanh trong 2 ngày cuối tuần lại xuống dốc trầm trọng. Bạn cảm thấy chán nản vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở người bạn thân của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện cũ xảy ra giữa hai người. Đừng phí thời gian quay lại thời quá khứ nhé. Hãy hướng đến hiện tại, nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng đấy.

Đối mặt với Tỷ Kiên, con giáp tuổi Tuất sẽ than thân trách phận, thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại hỏi mình rằng những ước mơ của bạn có thực tế không? Dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi thôi.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan, dù là ngày nghỉ thì cũng đừng lơ là việc tập luyện bạn nhé. Nếu bận quá cũng nên dành 15 phút tập luyện, hoặc cũng đừng vì được nghỉ mà ngủ quá nhiều trong một ngày đấy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.