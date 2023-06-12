Cuối tuần này, vận trình của tuổi Dậu có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Gà đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

Có thể thấy thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu.

Tuổi Dần

Cuối tuần này (17-19/6), người tuổi Dần gặp rất nhiều vận may, cơ hội khác nhau. Tuổi Dần vốn lạc quan, tự tin và dám lăn xả, vì thế nên sẽ thịnh vượng, tài lộc và phú quý sẽ tới với bản mệnh vào tháng 6. Người tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, mưu trí, nên sớm bắt kịp với thời cuộc, chỉ cần có cơ hội sẽ biết nắm bắt đúng lúc.

Đây chính là thời điểm nở rộ về con đường sự nghiệp, làm giàu của người tuổi Dần. Nếu kinh doanh, người tuổi Dần dễ được quý nhân hỗ trợ, đồng hành. Vì thế họ dễ có được thành công, “đánh đâu thắng đấy” trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần phòng trường hợp tiểu nhân hãm hại. Bạn nên tham khảo những kinh nghiệm kinh doanh từ người thân, bạn bè… và luôn cẩn trọng để không xảy ra sai lầm không đáng có. Hơn nữa, giai đoạn này bạn nên cân nhắc về việc cho người khác vay tiền để tránh mâu thuẫn.

Đây cũng là 1 “nước đi”cẩn trọng để bạn có thể tự bảo vệ mình, phòng khi cần dùng tới tiền lại không có.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi trông có vẻ lười biếng, không thích thể thao nhưng trên thực tế họ siêng năng và là người yêu thể dục, thích rèn luyện thân thể. Người tuổi này thích kết bạn và coi trọng các mối quan hệ giữa các cá nhân. Họ tin rằng bạn bè là một trong những kho báu quý giá nhất trong cuộc sống và một mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn sẽ mang lại những điều may mắn.

Theo tử vi, người tuổi Hợi chân thành và hào phóng. Họ đi đến đâu cũng dễ được mọi người yêu mến, gặp được quý nhân ủng hộ và đánh giá cao. Họ sẽ nhận được lời khuyên của các chuyên gia, người đi trước giàu kinh nghiệm và từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư cũng như quản lý tài chính.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.