Cuối tuần (23-24/3), 3 con giáp một tay quơ tiền, một tay cầm vàng, vận trình thăng hoa, phú quý gấp 5 gấp 10

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Thìn giữ được đầu óc tỉnh táo và khả năng phân tích vấn đề chính xác. Bản mệnh đưa ra những đánh giá đúng với bản chất sự vật, sự việc và được cấp trên đánh giá rất cao.

Tình cảm của các cặp đôi đang ấm lên nhanh chóng, bản mệnh rất quan tâm đến nửa kia của mình. Bản mệnh hy vọng rằng hai người sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện với nhau để thêm phần thấu hiểu.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh đang đưa ra những quyết định đúng đắn, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi ầm ầm. Ngoài ra, bản mệnh có thể tính đến chuyện ký kết hợp đồng hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh vào hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, biết chịu đựng, sống có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ. Trong công việc, họ nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người.

Thời gian này, những người tuổi Sửu làm công việc ổn định, có khả năng kiếm thêm từ công việc bán thời gian hoặc bắt đầu những cơ hội mới. Thành công trong công việc có thể mang lại thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tài chính.

Đây cũng là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản một cách ngoạn mục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn quên đi chuyện xưa cũ.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ êm đềm, bình ổn chưa có nhiều khởi sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, luôn cố gắng tạo không gian thư giãn cho cả hai ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vươn xa khi cố gắng đạt thành tựu tài chính ở mức cao nhất.

Sức khoẻ: Tránh những áp lực vô hình, tổn thương đến bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.