Cuối tuần (20-21/8/2022), con giáp nào gánh chịu số mệnh ảm đạm, đụng đâu là hỏng đó?

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 00:00

Những con giáp dưới đây vào 2 ngày cuối tuần ảm đạm, buồn hiu.

Tuổi Hợi

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Hợi được dự báo có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn. Dù bạn đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi.

 

Mọi thứ diễn ra không như ý có thể khiến bản mệnh chán nản, uể oải. Có lẽ trước hết bạn nên xem lại cách thức làm việc của mình xem đã phù hợp hay chưa thay vì vội vàng trách móc, đổ lỗi cho hoàn cảnh.

 

Do công việc không thuận lợi nên tình hình tài chính của những người tuổi Hợi cũng không hề dư dả. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì tốt nhất bạn nên lùi lại, chờ một thời điểm thích hợp hơn.

 

Đã vậy chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ càng gia tăng nỗi muộn phiền cho con giáp này. Mối quan hệ lứa đôi tồn tại nhiều khúc mắc và tranh cãi liên miên, bản mệnh cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi.

 

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp cảnh báo người tuổi Ngọ về những xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong hôm nay. Công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra.

Cuối tuần (20-21/8/2022), con giáp nào gánh chịu số mệnh ảm đạm, đụng đâu là hỏng đó? - Ảnh 1
Ngày này nếu có thị phi ập đến, tuổi Ngọ tốt nhất nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được.

Nếu cứ cố đối chọi lại những lời gièm pha đó, bạn sẽ càng thiệt thân hơn mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh con người bạn, không giải thích quá nhiều vì chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Tuổi Mão

 

Mão là cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp xui xẻo cuối tuần này. Vì vận thế của bản mệnh không tốt và có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi. Có thể mọi thứ sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu khiến Mão không kịp trở tay. Nhưng bạn càng cuống lên thì càng khiến mọi chuyện thêm phần rối ren. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh thì mới đủ sáng suốt để tìm ra phương pháp khắc phục tình hình.

 

Thời điểm này, bản mệnh cũng được nhắc nhở cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

 

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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