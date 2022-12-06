Cuối tuần (10-11/12), sổ vàng đã điểm, 3 con giáp được tiền tài 'săn đón', cuộc sống dư dả, tỷ sự như mơ

Người tuổi Tỵ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đi đầu trong công việc. Người tuổi Tỵ cũng cần làm việc chăm chỉ, cẩn thận hơn để giữ chặt tiền bạc kiếm được. Họ nên chi tiêu tiết kiệm nếu không có thể sẽ dẫn đến nguy cơ xua đuổi vận may.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ làm việc điềm đạm, trí tuệ và cảm xúc đều rất cao. Cộng với ảnh hưởng của sao tốt chiếu mệnh, phúc khí sẽ đến vào cuối tuần.

Ngoài ra, người tuổi Tỵ cần tích cực thay đổi bản thân và không ngừng nỗ lực trong mọi lĩnh vực. Từ đó họ sẽ có cơ hội hoàn thiện bản thân và tìm được nhiều sự thay đổi để sự nghiệp được tiến triển. Cuối tuần của con giáp tuổi Tỵ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, không cần sầu lo vì tiền.

Tuổi Hợi

Thời gian trước, tài vận của những người sinh năm Hợi bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc. Trên thực tế, con giáp này không quan tâm nhiều đến tiền bạc vì chúng không muốn mất quá nhiều thời gian để kiếm tiền và chúng không có khái niệm tham lam tiền bạc. Đối với họ, đủ ăn, đủ mặc, bình yên là điều tuyệt vời nhất.

Cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với tháng trước, áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến.

Chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ đạt lợi nhuận rất cao.

Cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách phóng khoáng, nhiệt huyết. Bản mệnh thích hợp để làm việc trong môi trường tự do, đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bên cạnh đó, Thìn rất cầu tiến, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Trong cuối tuần Thìn có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Thìn sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới. Bản mệnh cũng nên chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ, không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Thế nhưng, chuyện tình cảm có vẻ không được suôn sẻ cho lắm do bản mệnh mải mê làm ăn mà quên mất đối phương đang rất cần đến sự quan tâm của bạn. Hãy dành thêm nhiều thời gian hơn quan tâm, lắng lo và chia sẻ với người ấy nhé!

Trong cuối tuần Thìn có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

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