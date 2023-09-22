Cuối tháng 9 lộc trời như thác đổ, đầu tháng 10 hồi phục vận may, 3 con giáp gom hết tài khí, bách chiến bách thắng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 14:57

Nhờ hiền lành, lương thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính nên cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, 3 con giáp dưới đây sẽ được hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu biết người biết ta, luôn chăm chỉ làm việc mà không hề đấu đá hay hơn thua với ai. Họ hiểu rằng, cuốn mình vào thị phi vừa mất thời gian vừa chẳng có được lợi ích gì. Dậu chỉ tập trung cho công việc của mình, phấn đầu không ngừng để hoàn thiện bản thân nên ngày càng giỏi giang, thành công vang dội.

Sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 nhờ lối sống thanh sạch, chăm làm việc thiên bấy lâu nay nên Dậu sẽ được trời ban lộc phát tài. Không chỉ sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình của Dậu cũng làm ăn hưng thịnh, hạnh phúc êm đềm.

Cuối tháng 9 lộc trời như thác đổ, đầu tháng 10 hồi phục vận may, 3 con giáp gom hết tài khí, bách chiến bách thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành và rất hay giúp đỡ người khác. Chính vì quá thiện lương nên không ít lần Mão bị kẻ xấu hãm hại mà lâm vào đường cùng. Dẫu khổ cực là thế nhưng Mão không hề oán thán số phận, cũng không nguyền rủa bất cứ ai.

Họ hiểu rằng “gieo nhân nào, gặt quả nấy”, ta cứ gieo nhân thiện rồi sẽ được hưởng phúc báo. Vậy nên, vận thế tam hợp vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Trời Phật sẽ giúp cuộc đời Mão sang trang mới. Họ làm ăn khấm khá, tiền đẻ ra tiền, tài sản càng chất đống, tiêu mãi cũng không hết.

Cuối tháng 9 lộc trời như thác đổ, đầu tháng 10 hồi phục vận may, 3 con giáp gom hết tài khí, bách chiến bách thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đầu năm 2023 được dự đoán là một năm không mấy thuận lợi cho người tuổi Ngọ, thậm chí cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Thế nhưng, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, sớm muộn gì họ cũng được đền đáp công sức.

Tử vi có nói, cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. кhông những vậy, họ còn được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu nên có thể xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy, giàu sang phú quý.

Cuối tháng 9 lộc trời như thác đổ, đầu tháng 10 hồi phục vận may, 3 con giáp gom hết tài khí, bách chiến bách thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời gian cuối năm Quý Mão 2023, trời thả bao tiền to, 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Thời gian cuối năm Quý Mão 2023, trời thả bao tiền to, 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tử vi dự đoán, cuối năm Quý Mão 2023 là thời điểm 3 con giáp này bắt đầu gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

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