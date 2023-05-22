Cuối tháng 5, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 11:21

3 con giáp dưới đây gặp vận đen đủ đường trong suốt thời gian qua và giờ chính là lúc họ sẽ gặt hái lại may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dậu

Thời gian qua, người tuổi Dậu bị vận xui bám riết không thôi. Công việc liên tục mắc sai sót, bị mất tiền mất của, phải đền bù một khoản lớn. Tình cảm của hai bạn cũng đang đi vào "ngõ cụt". Yêu nhau mà luôn nghĩ xấu và nghi ngờ đối phương rồi xảy ra nhiều tranh cãi. Bạn cần phải biết ai mới là người quan trọng với mình và đừng phí thời gian yêu đương vô bổ nữa.

Theo tử vi, cuối tháng 5, tuổi Dậu sẽ hóa giải được vận đen đón vận may lớn đến. Những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thoả. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Dậu đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Họ có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Dậu đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng.

Cuối tháng 5, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế. Theo tử vi tự đoán, cuối tháng 5, vận trình của Dần sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Tuổi Dần một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Họ không phải những người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Cuối tháng 5, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Họ là những người sống thực tế, chân thành, không mưu mô. Nếu kết thân lâu dài với một người tuổi Tỵ, bạn sẽ thấy họ có nhiều ưu điểm, là người trung thực và rất đáng tin, có thể là bạn của tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Theo tử vi, cuối tháng 5, vận trình của người tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Công việc làm ăn của tuổi Tỵ cũng thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Cuối tháng 5, vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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