Cuối tháng 4, vận mệnh nở hoa, hào quang lan tỏa, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy nhà, vét sạch may mắn trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 18:11

Trong những ngày cuối tháng 4, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng 4 làm ăn thuận lợi, tiền của bủa vây. Con giáp may mắn được hào quang của Thần Tài che chở nên có được nhiều thuận lợi trong công việc, được mọi người tín nhiệm, đề bạc lên những chức vụ cao hơn. Đường tài lộc của con giáp có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh không những có của ăn của để mà còn dư ra một khoản tiền cho những hoạt động tương lai.

Con giáp này tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Đối tượng mà con giáp đang để ý đến có vẻ như cũng đang "bật đèn xanh" với bạn. Tuất đừng chần chừ mà hãy bày tỏ tình cảm của mình nhé, hạnh phúc đang đến rất gần.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng 4 làm ăn thuận lợi, tiền của bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong những ngày cuối tháng 4, người tuổi Mùi nhận được nhiều hỷ sự. Con giáp này có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến đang rất rộng mở, bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt thời cơ để đạt được những kế hoạch ban đầu.

Vận tài lộc có chiều hướng thay đổi tích cực, con giáp dù làm ở lĩnh vực nào cũng sẽ thu được khá nhiều lợi nhuận, Chuyện tình của Mùi và nửa kia diễn ra êm đền. Cặp đôi nhận được sự chúc phúc của mọi người và đang sẵn sàng bước sang một chương mới trong mối quan hệ bền chặt này.

con giap may man 2
Trong những ngày cuối tháng 4, người tuổi Mùi nhận được nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong những ngày cuối tháng 4 gặp nhiều may mắn. Con giáp này giữ được tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận nhiều thử thách để rèn luyện bản thân. Năng lượng tích cực còn lan toán đến những người xung quanh, góp phần mang về thành công cho tập thể.

Về phương diện tài lộc diễn biến tốt. Con giáp có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp để đôi bên cùng có lợi.

con giap may man 3
Người tuổi Tỵ trong những ngày cuối tháng 4 gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong 7 ngày tới (16/4 - 22/4), vận khí ngút trời, quý nhân phù trợ, 3 con giáp vận trình lên hương, tiền tài dư dả. làm ăn thông thả vẫn phất lên giàu sang phú quý

Trong 7 ngày tới (16/4 - 22/4), vận khí ngút trời, quý nhân phù trợ, 3 con giáp vận trình lên hương, tiền tài dư dả. làm ăn thông thả vẫn phất lên giàu sang phú quý

Trong 7 ngày tới (16/4 - 22/4), 3 con giáp may mắn được lộc trời ban, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi cuối tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới