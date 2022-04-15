Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/4/2022, tiểu nhân rắp tâm hãm hại, 3 con giáp khó thoát tai kiếp, tiền tài thiếu hụt, sự nghiệp lụi tàn, vướng vào hàng loạt nợ nần, thị phi

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 11:56

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/4/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng vận tiểu nhân, làm ăn thất bát, vận trình đi xuống, phải chật vật kiếm tiền.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vận trình lao đao, tài lộc nguy khốn trong thứ Bảy. Con giáp có thể sẽ đối mặt với những cuộc cãi vã không hồi kết, không giải quyết được vấn đề gì mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến tình đoàn kết của tập thể. Những sai sót trong thời gian này rất dễ bị nắm thóp nên con giáp hãy cẩn thận tuyệt đối nhé.

Công việc khó đạt hiệu suất không ổn định nên tiền bạc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Bạn nên hạn chế chi tiêu để tránh thiếu hụt, nợ nần.

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Người tuổi Tý vận trình lao đao, tài lộc nguy khốn trong thứ Bả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy gặp nhiều trắc trở. Dù là ngày nghỉ nhưng con giáp vẫn phải mệt mỏi với công việc chồng chất. Chưa hết, có kẻ đang cố tình muốn gây trở ngại cho công việc của bạn. Những vấn đề rắc rối bắt đầu phát sinh khiến con giáp trở tay không kịp. Trước khi bắt tay vào làm bất cứ điều gì, nên chuẩn bị thật kỹ, tránh sai lầm.

Đường tình duyên của con giáp xui xẻo này không được suôn sẻ. “Chiến tranh lạnh” đang giằng xé cả hai. Bạn và người ấy nếu không mau chóng giải quyết thì nguy cơ tan vỡ là rất cao.

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Người tuổi Mão trong thứ Bảy gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình ngày thứ Bảy của người tuổi Dậu ảm đạm, nguy khốn. Con giáp bị kẻ xấu vây hãm, ném đá giấu tay khiến cho công việc của bạn gặp phải trở ngại lớn. Bạn có thể mất tiền mất bạc vì không tính toán cẩn thận, lâm vào cảnh trắng tay lúc nào không hay.

Sức khỏe của con giáp có chiều hướng đi xuống. Bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, cân bằng lại cuộc sống để giải tỏa áp lực đang đè nặng.

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Vận trình ngày thứ Bảy của người tuổi Dậu ảm đạm, nguy khốn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của 12 con giáp: Dần -Thìn quý nhân nâng đỡ, đón nhận tin vui bất ngờ, Hợi gặp nhiều xui rủi, đối mặt với những hiểm họa khó lường

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của 12 con giáp: Dần -Thìn quý nhân nâng đỡ, đón nhận tin vui bất ngờ, Hợi gặp nhiều xui rủi, đối mặt với những hiểm họa khó lường

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Thìn gặp nhiều may mắn, vận trình lên hương. Trong khi đó, người tuổi Hợi bị tiểu nhân ghen ghét tìm cách ám hại, xui xẻo xảy ra không ngừng.

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