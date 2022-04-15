Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của 12 con giáp: Dần -Thìn quý nhân nâng đỡ, đón nhận tin vui bất ngờ, Hợi gặp nhiều xui rủi, đối mặt với những hiểm họa khó lường

Người tuổi Tý gặp không ít sóng gió trong thứ Bảy. Bạn có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận, cãi vã mà không đạt được mục đích nào, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí chung.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Công việc của tuổi Sửu trong thứ Bảy diễn ra vô cùng thuận lợi. Công việc không có vấn đề cần lo lắng, trái lại còn đón nhận nhiều tin vui vào cuối ngày. Vận trình tài lộc dồi dào. Những dự định kiếm tiền tiềm năng sẽ sớm mang lại cho người tuổi này doanh thu kha khá.

Kẻ tiểu nhân cũng xuất hiện gây ra nhiều bất lợi cho bản mệnh, bạn chớ nên lơ là cảnh giác. Công việc khó đạt hiệu suất không ổn định như thường ngày, các hạng mục nhiệm vụ tồn đọng hàng loạt.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong lúc khó khăn. Cặp đôi chuẩn bị đón nhận tin vui trong thời gian tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy gặp may về đường tài lộc. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này tìm ra cơ hội làm giàu mà không phải ai cũng có được. Bản mệnh từ đây không còn phải lo lắng chuyện tiền nong, tha hồ chi tiêu, mua sắm.

Sức khỏe của con giáp cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp nên hạn chế ăn đồ cay nóng và ngủ sớm để duy trì được sự minh mẫn trong tinh thần.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cẩn trọng trong thứ Bảy. Con giáp có thể gặp rắc rối trong công việc dù là ngày nghỉ. Do Hung Tinh tương phá nên có kẻ đang cố tình muốn gây trở ngại cho công việc, vốn mọi thứ đang thuận lợi lại nảy sinh vấn đề mà không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Tuổi Mão cũng không nên chủ quan hay lơ là bởi xung quanh luôn có những kẻ tiểu nhân chờ đợi sơ hở để hãm hại. Trước khi bắt tayvào làm bất cứ điều gì, nên chuẩn bị thật kỹ, tránh sai lầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm đấy. Cát tinh này trao cho bản mệnh may mắn về đường tình duyên, người độc thân dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình, đôi lứa thì ngày càng thắm thiết.

Tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định. Các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài. Sự nghiệp của bạn đang có những dấu hiệu tích cực, Thìn hãy cố gắng hết mình cho những dự định trong tương lai.

Tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định khi có Chính Tài soi rọi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày thứ Bảy diễn ra hung cát đan xen. Chính vì công việc thuận lợi quá mức nên dễ khiến những người này sinh lòng tự cao tự đại. Kẻ tiểu nhân cũng chỉ dựa vào những biểu hiện này mà bày trò hãm hại, quấy rối mà thôi.

Vận trình tài lộc có biến động. Do đó, con giáp này cần phải sớm xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh khủng hoảng.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Ngọ

Trong thứ Bảy, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc, vì thế hãy tạm gác mọi mối quan tâm khác sang một bên, dành năng lượng cho công việc, đừng lãng phí cơ hội tốt này.

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia đôi khi xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn rất yêu thương và quý trọng nhau. Hạnh phúc thật sự rất khó tìm kiếm nên con giáp hãy trân trọng nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Tuổi Mùi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Tình cảm chuyển biến tốt đẹp. Những ai đang độc thân sẽ có vận đỏ vây quanh, có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Thân đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình.

Người tuổi Thân có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Dậu

Thiên Quan kéo theo họa tiểu nhân đe dọa vận trình ngày thứ Bảy này của người tuổi Dậu. Nguy cơ bị kẻ xấu vây hãm, ném đá giấu tay khiến cho công việc gặp phải trở ngại ở con giáp này là rất lớn. Bạn có thể mất tiền mất bạc vì không tính toán cẩn thận, đừng để tham lam che mờ mắt mà rơi vào cảnh trắng tay.

Sức khỏe của con giáp có chiều hướng đi xuống, con giáp nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, cân bằng lại cuộc sống trước những áp lực khủng khiếp vừa qua trong cả công việc và cuộc sống.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Rắc rối đã được giải quyết gần như triệt để, mọi kế hoạch cũng dần đi vào khuôn khổ ổn định nên tuổi Tuất chỉ việc làm tốt công việc hiện tại. Sẽ tốt hơn gấp bội nếu bản mệnh có thể đưa ra một vài ý tưởng táo bạo trong hôm nay.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Con giáp này có thể an tâm về tình cảm mà đối phương dành cho bạn cũng như mối quan hệ này.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/4/2022 của tuổi Hợi

Do tác động xấu của các hung tinh, người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.