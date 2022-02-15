Cuối tháng 2 khởi sắc, đầu tháng 3 thăng hoa, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, may mắn ngút trời, làm 1 hưởng 10

Tử vi 12 con giáp nhận định, thời gian từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3, những con giáp dưới đây may mắn ngút trời, làm ăn đắt như tôm tươi, nhận được lộc trời cho.

Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Tử vi có nói, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội bứt phá để thể hiện bản thân. Mùa xuân năm nay, con giáp may mắn này được nhận phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Con giáp may mắn tuổi Dậu này nhận được phúc khí vây quanh - Ảnh: Internet Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc. Dù cho mọi sự khó khăn đến đâu cũng không thể cản trở ý chí kiên cường và sự tài giỏi của Thân. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 dự đoán, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời.

Tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên không ngừng trong thời gian này - Ảnh: Internet Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề chứ không dễ dàng buông bỏ. Theo tử vi, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, vận may của con giáp này tăng dần. Con giáp tuổi Dần có nhiều tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua. Trong thời gian này, chỉ cần con giáp này quyết tâm vượt qua thử thách, không sợ đương đầu khó khăn thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Họ có thể tách ra làm kinh doanh riêng. Con giáp tuổi Dần có nhiều tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua - Ảnh: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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