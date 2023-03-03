Cuối tháng 2 âm lịch có Bồ tát 'yêu thương': 3 con giáp may mắn phát tài, kinh doanh đại vượng, làm 1 hưởng 10, tiền nhiều chất thành núi

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 14:25

May mắn đã đến vào cuối tháng 2 âm lịch nên 3 con giáp này sẽ ngập trong may mắn, làm ăn buôn bán nhiều thăng hoa.

Tuổi Dần

Có thể thấy vào cuối tháng 2 âm lịchtuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn.

Đặc biệt, với những bạn làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy.

Cuối tháng 2 âm lịch có Bồ tát 'yêu thương': 3 con giáp may mắn phát tài, kinh doanh đại vượng, làm 1 hưởng 10, tiền nhiều chất thành núi - Ảnh 1

Vào cuối tháng 2 âm lịch chính là ngày thu hoạch rực rỡ nhất của con giáp này. Hôm đó Tài thần ở hướng Chính Đông, bạn có thể chọn đây là hướng xuất hành cho mình để đạt được nhiều điều như ý nhé. 

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi phần lớn đều là những người thận trọng. Dẫu không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Mùi vẫn thừa khả năng để tự mình gầy dựng cơ ngơi, kiếm tiền cực đỉnh, thành công vang dội.

Cuối tháng 2 âm lịch có Bồ tát 'yêu thương': 3 con giáp may mắn phát tài, kinh doanh đại vượng, làm 1 hưởng 10, tiền nhiều chất thành núi - Ảnh 2

Vào cuối tháng 2 âm lịch là lúc tam hợp, giúp người tuổi Mùi ăn nên làm ra, trở thành con giáp may mắn bậc nhất tháng 2 âm lịch sẽ giúp Mùi vươn lên thành con giáp giàu có ngút trời. Càng về cuối năm Mùi càng thịnh vượng, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác.

Tuổi Thân

Dù là cuối tuần thì Thần Tài cũng luôn ở bên hỗ trợ con giáp này. Bản mệnh tiền nhiều như nước, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này đâu.

Vào cuối tháng 2 âm lịch thu nhập của những chú Khỉ chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

Cuối tháng 2 âm lịch có Bồ tát 'yêu thương': 3 con giáp may mắn phát tài, kinh doanh đại vượng, làm 1 hưởng 10, tiền nhiều chất thành núi - Ảnh 3

Đây là khoảng thời gian mà tuổi Thân sẽ đón nhiều cơ may tài lộc trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra mình cũng mát tay làm ăn buôn bán lắm cơ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào giữa tuần này (28/2 - 1/3), những con giáp sau đây sẽ có đôi chút khó khăn nhưng có ơn trên che chở nên đều thuận lợi vượt qua.

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