Từ 17h ngày 28/2, Thần tài đến ban lộc, 3 tuổi dễ trúng độc đắc lớn, Trời cho số tiền khủng, làm ăn thăng hoa mỹ mãn, một bước sung sướng cả đời

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 14:15

Tử vi dự đoán từ 17h chiều ngày 28/2, những con giáp này sẽ đón vô số tài lộc, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu, làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhất là nữ tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam tuổi Sửu.

Từ 17h chiều ngày 28/2, công việc của người làm công ăn lương tiến triển khá tốt. Nếu có việc gì quan trọng bản mệnh nên tiến hành ngay từ đầu tuần, lúc đó có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ.

Từ 17h ngày 28/2, Thần tài đến ban lộc, 3 tuổi dễ trúng độc đắc lớn, Trời cho số tiền khủng, làm ăn thăng hoa mỹ mãn, một bước sung sướng cả đời - Ảnh 1

Quý nhân có thể là nữ giới nên Sửu hãy chú ý đến đối tượng này trong công việc và cả cuộc sống. Chỉ cần Sửu làm tốt các nhiệm vụ và nắm bắt được các cơ hội thì không lo không có các khoản thưởng nóng.

Người làm kinh doanh tiền bạc rủng rỉnh hơn trước, vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần. Sửu hãy chăm chỉ làm ăn để không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình.

Tuổi Mão

Con giáp này may mắn  từ 17h chiều ngày 28/2, công việc hanh thông. Có người quan tâm, yêu quý bạn và đã âm thầm giúp đỡ bạn khiến bạn chuyển bại thành thắng. Trong tuần này nhất định phải chỉn chu cho công việc, đừng có lơ là, làm một lúc mấy việc kẻo tiền mất tật mang.

Từ 17h ngày 28/2, Thần tài đến ban lộc, 3 tuổi dễ trúng độc đắc lớn, Trời cho số tiền khủng, làm ăn thăng hoa mỹ mãn, một bước sung sướng cả đời - Ảnh 2

Tình yêu thăng hoa, con giáp này càng có động lực để lao động. Có vẻ như món tiền mà người bạn tri kỉ cho bạn vay để đầu tư đã giúp ích cho bạn rất nhiều. Thời gian tới đây bạn có thể yên tâm ngồi thu tiền rồi. Khoản tiền lãi từ đầu tư là con số lớn đó.

Tuổi Thân

Nhìn chung, các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông từ 17h chiều ngày 28/2 nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực là vì bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.

Từ 17h ngày 28/2, Thần tài đến ban lộc, 3 tuổi dễ trúng độc đắc lớn, Trời cho số tiền khủng, làm ăn thăng hoa mỹ mãn, một bước sung sướng cả đời - Ảnh 3

Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển.

Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương.

Với những người mới bước vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó, tình hình tài chính có biến chuyển tích cực nhưng vẫn còn chưa ổn định. Bạn chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho thấy trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp này lộc tài như ý, làm ăn phát đạt dễ có được công danh sự nghiệp hoành tráng.

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