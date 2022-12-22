Cuối tháng 12/2022, những con giáp này vượng vận quý nhân, ở nhà cũng có tiền, nhận lộc cực lớn, hạnh phúc vô biên

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 12:43

Những con giáp này vô cùng may mắn, luôn có quý nhân đồng hành nên cuối tháng 12/2022, tiền bạc cũng rơi vào túi.

TUỔI DẬU

Dậu trải qua cuối tháng 12/2022 vô cùng an yên, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Tình yêu là thứ bạn chú trọng nhất và bạn đang đạt được điều như ý nguyện. Cuối cùng thì người ấy cũng chịu nhận lời yêu. Hoàn toàn có thể tự tin rằng đây là một người rất hợp và chân tình nhé.

Cuối tháng 12/2022, những con giáp này vượng vận quý nhân, ở nhà cũng có tiền, nhận lộc cực lớn, hạnh phúc vô biên - Ảnh 1
Dậu trải qua cuối tháng 12/2022 vô cùng an yên, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Công việc khá ổn. Người tuổi Dậu làm kinh doanh thắng lớn, đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Có vẻ như bạn đã nắm bắt đúng xư hướng của người tiêu dùng nên công việc ngày càng vượng phát. Hãy tận hưởng cảm giác vui vẻ bên gia đình, người thân trong ngày nghỉ nhé.

TUỔI SỬU

Sửu thông minh hơn người, ăn nói có duyên nên có được nhiều sự tín nhiệm của bạn bè và đồng nghiệp. Có vẻ như bạn đã khiến cấp trên hài lòng về dự án mới đây nên sếp hứa hẹn tăng lương cho bạn. Vào cuối tháng 12/2022, tình cảm của bạn lên cao, càng khiến cho bạn có thêm tinh thần làm việc hăng say.

Cuối tháng 12/2022, những con giáp này vượng vận quý nhân, ở nhà cũng có tiền, nhận lộc cực lớn, hạnh phúc vô biên - Ảnh 2
Vào cuối tháng 12/2022, tình cảm của bạn lên cao, càng khiến cho bạn có thêm tinh thần làm việc hăng say - Ảnh minh họa: Internet

Điều này càng giúp con giáp tuổi Sửu củng cố niềm tin nơi sếp. Và đương nhiên, tin vui sẽ đến với bạn. Hãy tự tin mà khoe với bạn bè về thành quả của mình nhé. Cố gắng giữ gìn tình cảm đồng nghiệp, tình sếp nhân viên tốt đẹp.

TUỔI MÃO

Tuổi Mão tính tình tốt bụng, vui vẻ, hòa đồng, đi đâu cũng được bạn bè quý mến. Dự đoán cuối tháng 12/2022, dù ở nhà nhưng công việc kinh doanh của Mão vô cùng phát triển, đơn hàng cứ về ầm ầm và đương nhiên số tiền theo đó tăng lên bất ngờ.

Cuối tháng 12/2022, những con giáp này vượng vận quý nhân, ở nhà cũng có tiền, nhận lộc cực lớn, hạnh phúc vô biên - Ảnh 3
Dự đoán cuối tháng 12/2022, dù ở nhà nhưng công việc kinh doanh của Mão vô cùng phát triển, đơn hàng cứ về ầm ầm và đương nhiên số tiền theo đó tăng lên bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hoàn toàn có cơ sở để tự tin về công việc này. Nhờ các mối quan hệ bạn mới có cơ hội thăng tiến như vậy đó. Tình yêu cũng khá ổn, hai người đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhưng có vẻ như cả hai đều yêu thương nhau rồi, chỉ cần một người chủ động nữa là có kết quả tốt.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, sau lễ Noel là lúc con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân.

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