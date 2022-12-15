Cuối tháng 11 âm lịch vận đỏ như son, đầu tháng 12 trúng số đổi đời, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, phúc - lộc - thọ hội tụ

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 20:54

Cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp này đón vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất. Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Cuối tháng 11 âm lịch vận đỏ như son, đầu tháng 12 trúng số đổi đời, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, phúc - lộc - thọ hội tụ - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt. Cuộc sống của con giáp này khá hơn rất nhiều, đi làm dễ nhận được thưởng lớn. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra mà không gặp nhiều khó khăn.

Tài lộc bùng nổ, vận may tự tìm đến cửa nên tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn. Vận thế của của tuổi Mùi đang đi lên. Càng về cuối năm con giáp này càng kiếm được nhiều tiền, đón Tết ấm no sung túc.

Cuối tháng 11 âm lịch vận đỏ như son, đầu tháng 12 trúng số đổi đời, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, phúc - lộc - thọ hội tụ - Ảnh 2
Tử vi có nói, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có số hưởng vận may hơn người. Con giáp này còn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người che chở. Trong công việc, tuổi Dần dựa vào tài năng của bản thân, sự hăng hái cũng như ý chí vươn lên không ngừng để đạt được thành tựu rực rỡ.

Cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục cố gắng, không ngừng nỗ lực thì mọi kế hoạch sẽ đem đến kết quả tốt, tiền tài ngày một dư dả.

Cuối tháng 11 âm lịch vận đỏ như son, đầu tháng 12 trúng số đổi đời, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền vàng đầy tay, phúc - lộc - thọ hội tụ - Ảnh 3
Cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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