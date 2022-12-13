Cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm hoàng kim rực rỡ, 3 con giáp tiền bạc thu về túi, tài lộc tăng vùn vụt, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 20:52

Tử vi nói rằng, thời điểm cuối tháng 11 âm lịch sẽ là thời gian tài lộc của 3 con giáp may mắn này. Thần tài dẫn lối nên may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần cù, chịu thương chịu khó, đặt sự nghiệp lên hàng ưu tiên nên sẽ dễ dàng gây dựng được thành quả lớn. Đa phần cuộc sống của những người tuổi Mùi rất thực tế, họ không tin vào vận may mà tin vào khả năng của chính mình.

Cuối tháng 11 âm lịch, Thần tài đã điểm mặt gọi tên người tuổi Mùi nhận được nhiều lộc may giúp cho tinh thần của họ thoải mái. Ngoài ra nhiều cơ hội lớn sẽ đến với Mùi giúp bạn nhanh chóng đổi đời, tăng thêm thành quả trong cuộc sống để gây dựng được một cuộc sống có ý nghĩa và đáng mơ ước. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần, tài lộc hanh thông, kiếm nhiều tiền, làm ăn phát tài, sẽ có quý nhân phù trợ. Khoảng thời gian về sau, mọi thứ sẽ xuôi theo dòng với những gì mà bạn mơ ước.

Cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm hoàng kim rực rỡ, 3 con giáp tiền bạc thu về túi, tài lộc tăng vùn vụt, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Cuối tháng 11 âm lịch, Thần tài đã điểm mặt gọi tên người tuổi Mùi nhận được nhiều lộc may giúp cho tinh thần của họ thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu là người sống nội tâm, thương người, luôn biết nhún nhường nên được nhiều người giúp sức khi gặp khó khăn. Thế nhưng, không phải mọi thứ trong đời Sửu đều nhẹ nhàng, êm xuôi mà sẽ có lúc phải đối mặt với chông gai, thử thách, nhưng khi đó bên cạnh họ sẽ có người xuất hiện để kịp thời giúp đỡ và cưu mang.

Sang cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu chuẩn bị đón nhận cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến mai sau. Đặc biệt, nhiều người tuổi Sửu sẽ đạt được thành quả lớn lao mà nhiều người thèm khát có được. Những tháng vừa qua, mọi hỷ sự đều chưa được thể hiện rõ nhưng sang thời gian này, sự nghiệp lẫn tài chính trong cuộc sống của Sửu đều như mơ, dễ đạt được điều như ý.

Cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm hoàng kim rực rỡ, 3 con giáp tiền bạc thu về túi, tài lộc tăng vùn vụt, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Sang cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu chuẩn bị đón nhận cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến mai sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo là những người hòa nhã, luôn tìm tòi, nỗ lực để đạt được những thành quả mà mình ước mong có được. Hơn cả, nếu như so sánh với những con giáp khác thì người tuổi Mão không may mắn bằng khi họ phải trải qua những năm tán tổ thơ không mấy êm xuôi và yên ấm. Trong thời gian tới, người tuổi Mão lại làm nên được nhiều thành công khi trưởng thành.

Thời gian qua, tuổi Mão đã phải chống chọi với những ăn ngoài tầm kiểm soát, thế nhưng họ có được sự điềm tĩnh vừa phải nên đã mình vượt qua mọi chông gai dễ dàng. Sang cuối tháng 11 âm lịch, bạn được thần may mắn chiếu cố, tài lộc liên tục tăng vọt, sẽ là điềm lành. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ có nhiều tiền, sẽ gặp nhiều hỷ sự, nếu biết nắm lấy cơ hội đang tới thì chắc chắn cuộc sống của bạn về sau sẽ thăng hoa, khiến nhiều người mơ ước có được.

Cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm hoàng kim rực rỡ, 3 con giáp tiền bạc thu về túi, tài lộc tăng vùn vụt, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Sang cuối tháng 11 âm lịch, bạn được thần may mắn chiếu cố, tài lộc liên tục tăng vọt, sẽ là điềm lành - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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