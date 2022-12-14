Cuối tháng 11 âm lịch, cát tinh chiếu mệnh: 3 con giáp được THẦN TÀI để ý, giàu sang ngút Trời, làm vui vui mà tiền ngập két

Dựa trên tử vi vào cuối tháng 11 âm lịch thấy tuổi Thân vô cùng may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ đường sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang. Những ai đang mong chờ tin tức liên quan đến học tập, xin việc, thi cử thì sẽ có tin tốt sớm đến, bạn đừng sốt ruột, may mắn sẽ đến muộn một chút.

Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn.

Vận tình cảm của Thân tiến triển rất nhanh nhờ cục diện ngũ hành Thổ dưỡng kim. Bình thường bạn cũng nhiệt tình với mọi người nên được người ta giúp là chuyện đương nhiên. Ai đang muốn tiến đến hôn nhân thì nên sắp xếp thời gian về thưa chuyện với gia đình 2 bên.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tuổi Mão là người tích cực, lạc quan. Con giáp này cũng hay thương người, sẵn sàng giúp người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Bản mệnh sống hiền lành, tốt bụng nên dễ nhận được phúc báo.

Tuổi Mão cũng có ý chí mạnh mẽ. Khi đã quyết làm việc gì thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Lúc gặp khó khăn, tuổi Mão sẽ không sợ hãi, lùi bước mà bình tĩnh tìm cách giải quyết.

Tài vận của tuổi Mão trong cuối tháng 11 tới được dự báo sẽ diễn ra tốt đẹp. Các khoản đầu tư của con giáp này sẽ sinh lời, giúp họ có cuộc sống no đủ. Người làm kinh doanh được khách hàng tin tưởng, có thể ký kết nhiều hợp đồng lớn.

Tuổi Tý

Trong cuối tháng 11 âm lịch , con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.