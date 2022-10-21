Cuối tháng 10 dương lịch, con giáp nào chính thức tạm biệt nghèo khổ, nhường chỗ cho tiền tài?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:17

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Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đón may mắn vào cuối tháng 10 này, đặc biệt là con giáp tuổi Tý sinh năm 1960 và 1972. Cơ hội bắt đầu mở ra từ ngày 25/10 này.

Trong những năm tới, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 trở đi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt. Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10 dương người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Cuối tháng 10 dương lịch, con giáp nào chính thức tạm biệt nghèo khổ, nhường chỗ cho tiền tài? - Ảnh 1
Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Hợi

Những tháng cuối năm 2022 cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới, có thể nhiều người không tin nhưng sự nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, trước khi bước qua năm 2022, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng tìm được hướng đi mới, có khả năng tăng thêm thu nhập, cuộc sống năm sau sẽ thăng hoa bất ngờ.

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bởi lẽ họ là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội đổi đời.

Cuối tháng 10 này, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù thời gian trước tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều trắc trở, đặc biệt là con đường tài vận có nhiều gian nan, nhưng từ giờ trở đi thì mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ. Cụ thể, trước khi kết thúc năm 2022, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Ngọ còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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