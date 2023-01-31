Cuối ngày Vía Thần Tài 2023: 3 con giáp này vận đỏ như son, tiền vào như nước, tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tuổi Sửu là con giáp mạnh mẽ, dũng cảm và luôn sống hết mình. Con giáp này sống và làm việc rất chăm chỉ, thông minh và đáng tin cậy nhưng đặc biệt không bao giờ đòi hỏi sự khen ngợi, công nhận từ bất cứ ai. Tuổi Sửu sống khiêm tốn, thường che giấu tài năng của mình và hiếm khi mất bình tĩnh. Những đặc điểm này khiến người cầm tinh con trâu có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của tuổi Sửu cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, tuổi Sửu không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Tử vi số học dự báo rằng cuối ngày Vía Thần tài mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho tuổi Sửu. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động nên tuổi Sửu sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

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Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Chính vì vậy mà không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu Tuất đang nghĩ gì. Trước khi làm việc gì, Tuất thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Cuối ngày Vía Thần tài, người tuổi Tuất có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, người tuổi Tuất từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Trong năm nay, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Cuối tháng Giêng, sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc.

Cuối ngày hôm nay, tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

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