Từ nay tới Rằm tháng Giêng: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, ăn lộc tổ tiên, bước chân ra ngoài là có lộc

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 11:18

Tử vi từ nay tới rằm tháng Giêng, những con giáp này may mắn hơn người, cuộc sống lên hương giàu có ai cũng phải hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Phần lớn Ngọ đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Vì vậy, dù thời trẻ, người tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, bản mệnh thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Từ nay tới rằm tháng Giêng, tài vận của người Ngọ tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, bản mệnh có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Thời gian tới, Ngọ có quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Ngọ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì Ngọ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Từ nay tới Rằm tháng Giêng: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, ăn lộc tổ tiên, bước chân ra ngoài là có lộc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Từ đây đến rằm tháng Giêng là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Hợi. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho Hợi. Trong tháng 1 âm lịch, đặc biệt là sau rằm, thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của Hợi sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Từ nay tới Rằm tháng Giêng: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, ăn lộc tổ tiên, bước chân ra ngoài là có lộc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ mạnh mẽ, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Gặp bất cứ chuyện gì, con giáp này đều cân nhắc thiệt hơn, tính toán rất kỹ trước khi làm. Con giáp này biết giữ thể diện cho bản thân và những người xung quanh.

Đồng thời, họ suy nghĩ tích cực, biết cách tự động viên bản thân trước mỗi khó khăn. Con giáp tuổi Tỵ có tố chất lãnh đạo, có khả năng đàm phán, thuyết phục người khác. Họ nhiều ý tưởng có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

Cũng bởi vậy mà người tuổi Tỵ được cả đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Từ nay tới rằm tháng Giêng, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ đang trên đà thăng tiến.

Được cát tinh chiếu mệnh nên con giáp này có quý nhân giúp đỡ, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn chung trong tuần mới, con giáp tuổi Tỵ gặt hái được nhiều thành công. Những người mới thay đổi chỗ làm cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc.

Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, công việc làm ăn nhanh chóng vào guồng sau Tết. Nhìn chung, tuổi Tỵ là con giáp hái được nhiều lộc xuân nhất, đạt được thành công đáng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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