3 ngày cuối năm Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hên nhất 2023, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư dả, cuộc đời thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 18/01/2023 11:30

Những ngày cuối năm nay là thời gian tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở đối với 3 con giáp sau.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, tài năng vượt trội so với mọi người xung quanh. Con giáp này cũng là người trọng danh lợi, đối nhân xử thế khéo léo và rất có chí tiến thủ.

Cung mệnh của người tuổi Hợi thời gian những ngày cuối cùng năm âm lịch, xuất hiện “Hỉ Hoành” và “Hoa Hoành nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này làm việc gì cũng may mắn và dễ dàng có được thành công.

Thời gian này cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra.

Chỉ cần người tuổi Hợi không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài.

3 ngày cuối năm Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hên nhất 2023, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư dả, cuộc đời thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hổ, người ta thường nghĩ ngay đến người này mang tính tình nóng nảy, làm việc mà không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng trên thực tế, khi kết thân với người khác, những con giáp này lại rất hiền lành. Trong công việc, họ là người nhanh nhẹn, tháo vát, giàu nhiệt huyết nên dễ dàng thuyết phục người khác.

Bước sang năm 2023, con giáp tuổi Dần thắng lớn về mặt tài lộc. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, họ có thể thu về nguồn tiền bạc dồi dàoNhững ngày cuối năm âm lịch, sự nghiệp của con giáp này đang có hướng đi lên. Cấp trên muốn thăng chức cho họ nên đang thử thách họ.

Nếu làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ sẽ nhận được khoản lương, thưởng không hề nhỏ. Tuy vậy, trong công việc, con giáp tuổi này cần giữ mồm giữ miệng, đừng tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan đến công việc kẻo khiến người khác ghen tức, chặn đà thăng tiến.

3 ngày cuối năm Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hên nhất 2023, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư dả, cuộc đời thăng hoa - Ảnh 2
 Ảnh  minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có vận may giàu sang. Bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phúc khí dồi dào. 3 ngày cuối năm, tài lộc của Sửu tăng lên nhanh chóng. Những người tuổi Sửu có phúc khí tăng cao, nhận nhiều cơ hội bứt phá trong công việc.

Nhờ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, Sửu có thể được thăng chức, tăng lương trước thời hạn. Những người trước kia gặp khó khăn thì cuối năm sẽ tất toán nợ nần, tinh thần thoải mái.

Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp nhưng thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ Sửu không ngừng nâng cao hiệu quả, khả năng làm việc. Bản mệnh đạt được thành tựu to lớn, đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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