Ngày 1/2/2023: Sau ngày vía Thần tài, 3 con giáp hái lộc đầy tay, tiền bạc đầy túi, may mắn hơn người, cuộc đời viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi nhân hậu, hiền hòa, đối xử tốt với mọi người. Nhiều người nghĩ người tuổi này ham chơi, lười làm nhưng thực ra đó là quan niệm sai lầm. Những người cầm tinh con lợn sống độc lập, không thích phụ thuộc vào người khác, họ linh hoạt và dễ thích nghi.

Từ ngày 1/2, tài vận của người tuổi Hợi dồi dào hơn từng ngày. Công việc của họ khá ổn định, nhiều tín hiệu tích cực, không gặp quá nhiều khó khăn.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ làm việc gì cũng cởi mở và tự chủ. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi yêu chân thành, có được chuyện hôn nhân trọn vẹn.

Tất nhiên, con giáp này đang tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình và chuẩn bị kỹ càng cho những tình huống có thể xảy ra. Người tuổi Hợi luôn chủ động giành lợi thế chứ không há miệng chờ sung.

Tài chính của người tuổi Hợi vào dịp đầu xuân khá dư dả. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu, không phải lo lắng. Người làm ăn kinh doanh cũng đông khách, nhiều người liên hệ hợp tác làm ăn với họ. Người tuổi này làm ăn sinh lời, tâm thái tích cực.

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Tuổi Dần

Người tuổi khỉ có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Họ là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong năm nay, người tuổi Dần cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Sau ngày vía Thần tài, những người tuổi khỉ sinh sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi hổ cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Chính vì vậy mà không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu Tuất đang nghĩ gì. Trước khi làm việc gì, Tuất thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Sau ngày Thần tài, người tuổi Tuất có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, người tuổi Tuất từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.