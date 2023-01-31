Ngày 1/2/2023: Sau ngày vía Thần tài, 3 con giáp hái lộc đầy tay, tiền bạc đầy túi, may mắn hơn người, cuộc đời viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 10:02

Cùng chờ xem 3 tuổi nào được diễm phúc hái lộc đầy tay nhé!

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi nhân hậu, hiền hòa, đối xử tốt với mọi người. Nhiều người nghĩ người tuổi này ham chơi, lười làm nhưng thực ra đó là quan niệm sai lầm. Những người cầm tinh con lợn sống độc lập, không thích phụ thuộc vào người khác, họ linh hoạt và dễ thích nghi.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ làm việc gì cũng cởi mở và tự chủ. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi yêu chân thành, có được chuyện hôn nhân trọn vẹn.

Từ ngày 1/2, tài vận của người tuổi Hợi dồi dào hơn từng ngày. Công việc của họ khá ổn định, nhiều tín hiệu tích cực, không gặp quá nhiều khó khăn.

Tất nhiên, con giáp này đang tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình và chuẩn bị kỹ càng cho những tình huống có thể xảy ra. Người tuổi Hợi luôn chủ động giành lợi thế chứ không há miệng chờ sung.

Tài chính của người tuổi Hợi vào dịp đầu xuân khá dư dả. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu, không phải lo lắng. Người làm ăn kinh doanh cũng đông khách, nhiều người liên hệ hợp tác làm ăn với họ. Người tuổi này làm ăn sinh lời, tâm thái tích cực.

Ngày 1/2/2023: Sau ngày vía Thần tài, 3 con giáp hái lộc đầy tay, tiền bạc đầy túi, may mắn hơn người, cuộc đời viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi khỉ có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Họ là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong năm nay, người tuổi Dần cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Sau ngày vía Thần tài, những người tuổi khỉ sinh sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi hổ cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Ngày 1/2/2023: Sau ngày vía Thần tài, 3 con giáp hái lộc đầy tay, tiền bạc đầy túi, may mắn hơn người, cuộc đời viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Chính vì vậy mà không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu Tuất đang nghĩ gì. Trước khi làm việc gì, Tuất thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Sau ngày Thần tài, người tuổi Tuất có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, người tuổi Tuất từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng mùng 1 Tết: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, hợp vía Thần tài, giàu sang phú quý, trăm điều suôn sẻ, vạn sự bình an

Đúng mùng 1 Tết: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, hợp vía Thần tài, giàu sang phú quý, trăm điều suôn sẻ, vạn sự bình an

Đúng ngày mùng 1 Tết, những con giáp này như gặp thiên thời, địa lợi, làm việc gì cũng may mắn và thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp phúc khí dồi dào

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ