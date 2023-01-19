Đúng mùng 1 Tết: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, hợp vía Thần tài, giàu sang phú quý, trăm điều suôn sẻ, vạn sự bình an

Mùng 1 Tết là thời điểm người tuổi Hợi có tài lộc tăng cao, được thần Tài ban phát của cải. Nhờ vậy mà Hợi làm đâu thắng đó, dễ thu hái được nhiều của cải.

Khách hàng và đối tác đều đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm của người tuổi Hợi. Bản mệnh buôn bán có tâm, có tài chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Đây là thời điểm vàng son, người tuổi Hợi làm đâu thắng đó, không gặp trắc trở trong sự nghiệp.

Người tuổi Hợi có cơ hội gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Hợi được cấp trên để mắt đến và tạo cơ hội phát triển tài năng. Người tuổi Hợi làm ăn kinh doanh thì có thể chốt được đơn hàng liên tục.

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Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, bản mệnh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vậy nên, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Dần.

Đúng mùng 1 Tết, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp. Thời điểm này, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, Dần sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Trong thời gian này, Dần có thể gặp nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và những nỗ lực không biết mệt mỏi, Dần từng bước vượt qua khó khăn. Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bản mệnh bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng nên thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách đa cảm, hay nghĩ ngợi. Đôi khi, họ bi quan và vướng vào suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được.

Trong thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít tai nạn, sự cố, dẫn đến hao hut ngân khố. Năm 2023 đã sang, tài vận của người tuổi này có phần khởi sắc.

Đúng ngày mùng 1 Tết, người tuổi Mùi thật thà, ấm áp sẽ gặp được nhiều quý nhân. Họ được tạo điều kiện phát triển khả năng, hãy sẵn sàng cho những chuyến công tác xa.

Con giáp tuổi này chớ nên bảo thủ mà hãy cởi mở, lắng nghe ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp này được cấp trên khen thưởng, kiếm về khoản lương, thưởng lớn, đón Tết đủ đầy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.