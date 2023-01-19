29 Tết: Thần tài ghé chơi ban lộc lớn, 3 tuổi này tay trái hứng lộc, tay phải vơ vàng, làm ăn trăm đường thuận phát, báo hiệu năm mới giàu sang, viên mãn, đại phát đại lợi

Người tuổi Hợi sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy nhận thức tốt nên biết cách xây dựng lợi thế cũng như phát triển lợi thế đó của mình. Trong quá trình kinh doanh, xây dựng sự nghiệp, họ cũng tiến vào trạng thái nhanh hơn và tận dụng được nhiều cơ hội hơn.

Sự cải thiện dần dần vận may trong năm tới đa phần là do sự tích lũy, cần cù trong quá khứ. Một số bạn thậm chí còn may mắn hơn những người khác khi ở đúng nơi, đúng thời điểm. Hãy tiếp tục nỗ lực và đừng để bị hài lòng bởi những giá trị tức thời.

Con giáp này sẽ tiếp tục mở rộng thu hoạch trong suốt năm 2023, đặc biệt từ ngày 29 Tết trở đi, cuộc sống gia đình ngày càng viên mãn. Họ có thể sẽ đối mặt những thay đổi đáng chú ý trong công việc. Không có lý do gì để sợ hãi vì tất cả những bước ngoặt này sẽ có lợi cho họ. Biết cách tận dụng thì vị thế trong công việc của họ sẽ ngày càng thăng tiến.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và có chỉ số IQ cao. Họ cũng là người biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Thời gian trước, vận may của họ lại sa sút.

Dù làm việc chăm chỉ, bận rộn nhưng họ lại không kiềm chế được cảm xúc cá nhân gây ra nhiều rắc rối khác nhau. Một số tai nạn từ trên trời rơi xuống khiến tài sản của họ liên tục bị hao hụt.

May mắn thay, năm 2023 là khoảng thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều bước ngoặt. Từ ngày 29 Tết, được Thần Tài giúp đỡ nên người tuổi Tỵ có khả năng quan sát tốt hơn, nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Họ biết đâu là thế mạnh của bản thân nên cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh đồng thời hạn chế điểm yếu.

Trong thời gian này, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận được dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng bận rộn với việc chốt đơn hàng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, thu hái bộn tiền.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đặc biệt ngay thẳng, kiên cường. Bản mệnh từ nhỏ đã sống tự lập, thích tự mình làm mọi việc. Trong mắt người khác, Hợi là người đa tài, xuất sắc về mọi mặt.

Người tuổi Tị sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng vượng vận đào hoa, có nhiều người khác phái vây quanh. Trong công việc, người tuổi Tị có tài năng hơn người lại không ngừng cầu tiến vươn lên.

Ngày 29 Tết, người tuổi Tị đón cơn mưa tài lộc, tin vui liên tiếp gõ cửa. Công việc tiến triển thuận lợi giúp Tị nhận được lòng tin từ cấp trên.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, buôn may bán đắt. Một năm làm việc vất vả của Tị cũng được ghi nhận bằng khoản lợi nhuận lớn, khiến chính Tị cũng phải bất ngờ. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt trội, được cấp trên khen thưởng.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng Tị cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe. Việc giữ tinh thần tích cực sẽ giúp Tị theo đuổi dự án công việc một cách chủ động hơn. Chỉ cần Tị làm việc chăm chỉ sẽ đón Tết với túi tiền rủng rỉnh.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)