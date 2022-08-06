Cuối ngày mai 7/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tình duyên bất ổn, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh xui rủi bủa vây, tài chính lao dốc

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 15:25

Cuối ngày mai, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tình duyên bất ổn, bản mệnh khó khăn trăm bề.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 7/8 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra khó khăn, bấp bênh. Sửu Thìn tương phá nhắc nhở người tuổi này nên thận trọng với mọi việc, mọi mối quan hệ xung quanh ở môi trường làm việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống. Cách tiêu xài hoang phí, phung phí của người tuổi này dẫn đến nguồn tài chính bị thâm hụt một cách đáng kể. 

Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh cũng nên dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Trong khoảng thời gian vừa qua, vì quá chú tâm vào công việc mà dường như bạn hơi lạnh nhạt với người ấy rồi đấy.

Cuối ngày mai 7/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tình duyên bất ổn, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh xui rủi bủa vây, tài chính lao dốc - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh cũng nên dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Xung cho thấy ngày mai có thể xảy ra những rắc rối thế nhưng nếu con giáp tuổi Tuất chịu xem xét lại thì là do cách thể hiện sự quan tâm không đúng cách cũng có thể khiến người ấy nổi nóng với bạn mà thôi. Nếu bạn biết lắng nghe, quan sát hơn thì tình hình đã khác.

Ngũ hành xung khắc cho thấy vấn đề liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của cuộc sống. Với những khó khăn ở hiện tại, bạn cảm thấy bất an và không có gì chắc chắn cả.

Chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ, hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng thiếu sự thông cảm và thấu hiểu, chẳng thể đồng tâm hiệp lực để bảo vệ tổ ấm. Đôi lứa bên nhau còn bận tâm nhiều chuyện trong cuộc sống mà không thực sự quan tâm đến đối phương, khiến cho tình cảm phai nhạt dần.

Cuối ngày mai 7/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tình duyên bất ổn, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh xui rủi bủa vây, tài chính lao dốc - Ảnh 2
Chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ, hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ từ tốn để tránh sai sót trong ngày mai. Chẳng có lý do gì mà bạn phải vội vàng, hãy chờ đợi cho đến khi các chi tiết được làm sáng tỏ, và rồi bạn sẽ có một quyết định phù hợp cho mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc đáng lo. Tuy nhiên nguồn thu nhập không được tốt cho lắm nhưng người tuổi này chớ vội bi quan mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề đang gặp phải. 

Ngũ hành xung khắc cho thấy có thể xảy ra rắc rối trong chuyện tình cảm. Người độc thân chưa thực sự buông bỏ được quá khứ nên còn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này có thể khiến cho bạn lỡ mất cơ hội ở bên người thực sự yêu thương mình.

Cuối ngày mai 7/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình trắc trở, tình duyên bất ổn, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh xui rủi bủa vây, tài chính lao dốc - Ảnh 3
Ngũ hành xung khắc cho thấy có thể xảy ra rắc rối trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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