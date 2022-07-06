Cuối ngày mai 7/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này cẩn thận gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, sự nghiệp trắc trở, tình luyên lận đận

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 02:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 7/7, những con giáp này bị ảnh hưởng bởi cục diện không tốt, tài chính bất ổn, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên lận đận.

Tuổi Mùi

Ngày mai ảnh hưởng tiêu cực của Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mùi nên tập trung nhiều hơn vào các chi tiết, nếu không, việc bỏ qua những thông tin nhỏ nhặt có thể gây ảnh hưởng đến kết thúc của một vấn đề nào đó. Đây cũng là ngày mà bạn nhận được sự hỗ trợ của một người nào đó, người mà bạn có thể tin tưởng và sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, tốt hơn hết là không nên nghe lời khuyên của những người không có chuyên môn. Nếu bạn tự ý mua thuốc uống sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đấy.

Nhị Hợp khiến người tuổi Mùi thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi đứng trước những quyết định quan trọng. Bạn có thể hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy nếu còn chưa chắc chắn. 

Cuối ngày mai 7/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này cẩn thận gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, sự nghiệp trắc trở, tình luyên lận đận - Ảnh 1
Nhị Hợp khiến người tuổi Mùi thường hay do dự, thiếu quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai Lục Xung xuất hiện cho thấy ngày hôm nay thực sự mâu thuẫn, một nửa của con giáp tuổi Tuất mong muốn được những phút giây thư giãn, mơ mộng, trong khi nửa còn lại, bạn phải đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống. Có lẽ bạn cũng sẽ phải chấp nhận một vài quy tắc, tiêu chuẩn được đặt lên vai mình và cố gắng để cân bằng giữa những thái cực đối lập ấy. 

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, có như vậy thì bạn mới tiến bộ được.  

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào cạm bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền bạc suy giảm. 

Cuối ngày mai 7/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này cẩn thận gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, sự nghiệp trắc trở, tình luyên lận đận - Ảnh 2
Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen để tránh những tổn thương có thể xảy ra sau này.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và nghĩ đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì.

Xem tử vi hàng ngày, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan khuyên bạn chớ nên tiếp xúc quá gần gũi với kẻ tiểu nhân. Những kẻ đó có thể nhân lúc bạn sơ ý để làm việc tổn hại đến lợi ích hoặc danh tiếng của bạn.

Cuối ngày mai 7/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này cẩn thận gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, sự nghiệp trắc trở, tình luyên lận đận - Ảnh 3
Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 5/7: TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền chất như núi, thoải mái tiêu xài, mau chóng giàu sang, bản mệnh sống trong nhung lụa, vinh hoa

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 5/7: TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền chất như núi, thoải mái tiêu xài, mau chóng giàu sang, bản mệnh sống trong nhung lụa, vinh hoa

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay, những con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền chất như núi, mau chóng giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 29 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt