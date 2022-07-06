Cuối ngày mai 7/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, những con giáp này cẩn thận gặp chuyện không may, tài chính bất ổn, sự nghiệp trắc trở, tình luyên lận đận

Ngày mai ảnh hưởng tiêu cực của Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mùi nên tập trung nhiều hơn vào các chi tiết, nếu không, việc bỏ qua những thông tin nhỏ nhặt có thể gây ảnh hưởng đến kết thúc của một vấn đề nào đó. Đây cũng là ngày mà bạn nhận được sự hỗ trợ của một người nào đó, người mà bạn có thể tin tưởng và sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

Nhị Hợp khiến người tuổi Mùi thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi đứng trước những quyết định quan trọng. Bạn có thể hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy nếu còn chưa chắc chắn.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, tốt hơn hết là không nên nghe lời khuyên của những người không có chuyên môn. Nếu bạn tự ý mua thuốc uống sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đấy.

Nhị Hợp khiến người tuổi Mùi thường hay do dự, thiếu quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai Lục Xung xuất hiện cho thấy ngày hôm nay thực sự mâu thuẫn, một nửa của con giáp tuổi Tuất mong muốn được những phút giây thư giãn, mơ mộng, trong khi nửa còn lại, bạn phải đối diện với những vấn đề thực tế của đời sống. Có lẽ bạn cũng sẽ phải chấp nhận một vài quy tắc, tiêu chuẩn được đặt lên vai mình và cố gắng để cân bằng giữa những thái cực đối lập ấy.

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, có như vậy thì bạn mới tiến bộ được.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào cạm bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền bạc suy giảm.

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen để tránh những tổn thương có thể xảy ra sau này.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và nghĩ đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì.

Xem tử vi hàng ngày, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan khuyên bạn chớ nên tiếp xúc quá gần gũi với kẻ tiểu nhân. Những kẻ đó có thể nhân lúc bạn sơ ý để làm việc tổn hại đến lợi ích hoặc danh tiếng của bạn.

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo