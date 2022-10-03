Cuối ngày mai 4/10: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, may mắn bám gót, tài vận hanh thông, cát khí vây quanh, làm việc gì cũng suôn sẻ đủ đường, thuận lợi như ý, người độc thân tìm được ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 10:22

Cuối ngày mai, thần tài ghé thăm 3 con giáp này, may mắn bám gót, cát lộc về tay, cát khí vây quanh, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ vô cùng.

Tuối Tuất

Người tuổi Tuất trong ngày được Tam Hợp cục soi đường có thể thoải mái làm những việc mình muốn, không phải lo lắng quá nhiều những chuyện không đâu. Tiền bạc dồi dào, con giáp này có nguồn vốn cho riêng mình để tự do theo đuổi đam mê.

Bạn đang gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc. Càng về cuối tuần lại càng hăng hái, không bỏ lỡ bất cứ thời cơ đáng quý nào. Nhờ luôn chăm chỉ làm việc, cặm cụi kiếm tiền, nên cuộc sống của bạn cũng nhanh chóng được cải thiện theo như mong muốn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, bạn có ý thức rất cao trong việc chăm sóc cơ thể. Có được điều này vì bạn đã từng tiêu tốn khá nhiều tiền bạc cho việc chạy chữa bệnh trong thời gian dài.

Cuối ngày mai 4/10: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, may mắn bám gót, tài vận hanh thông, cát khí vây quanh, làm việc gì cũng suôn sẻ đủ đường, thuận lợi như ý, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ thế mà vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc.

Chính Ấn chiếu mệnh, những người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho những chú Lợn sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin. Bạn nhận ra rằng khi những mối quan hệ tốt thì công việc cũng vì thế mà tốt theo, và đó là động lực để bạn nỗ lực trong công việc và phát triển con đường công danh của mình. 

Cuối ngày mai 4/10: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, may mắn bám gót, tài vận hanh thông, cát khí vây quanh, làm việc gì cũng suôn sẻ đủ đường, thuận lợi như ý, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 2
Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai, Thứ Ba 04/10/2022, Tuổi Tý chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Tý ngày mai sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngay từ việc tiết kiệm trong chi tiêu bạn đã có thể giữ lại cho mình một khoản đáng kể.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tý trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Cuối ngày mai 4/10: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, may mắn bám gót, tài vận hanh thông, cát khí vây quanh, làm việc gì cũng suôn sẻ đủ đường, thuận lợi như ý, người độc thân tìm được ý trung nhân - Ảnh 3
Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Tý ngày mai sáng suốt hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10, 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, tài vận sung túc, lọt mắt xanh thần tài nên của cải dư dôi, vàng bạc thênh thang.

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