Cuối ngày mai 29/8: TOP 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, vận trình không khả quan, tài chính nhiều bất ổn, công danh có kẻ gáng đường, tình duyên trên bở rạn nứt

Xem tử vi Thứ Hai ngày 29/8/2022, Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp tuổi Ngọ cần chú ý bảo vệ túi tiền của mình, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.

Để cải thiện năng suất công việc và mang hiệu quả, sự bứt phá hơn trong công việc thì người tuổi Ngọ nên chia các kế hoạch theo từng khoảng thời gian nhỏ. Điều này có thể khá áp lực và khó chịu, nhưng sẽ giúp con giáp này bước ra khỏi vùng thoải mái và làm việc một cách thực sự.

Tuổi Ngọ bắt đầu một ngày mới không mấy vui vẻ. Đường tình duyên của con giáp này trong ngày khá ảm đạm. Bản mệnh còn độc thân đang để cái tôi của mình lên quá cao mà không biết nhún nhường nên khó lòng khiến cho đối phương cảm thấy ấm áp bình an khi ở bên.

Tuổi Ngọ bắt đầu một ngày mới không mấy vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 29/8/2022 hôm nay, tuổi Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ ngày. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ mà chuyện tình cảm cá nhân của bản mệnh cũng chẳng được như ý.

Tuổi Mão được nhắc nhở, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời thôi và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Chuyện tình cảm của bạn cũng vướng vào không ít rào cản trong ngày Kim Mộc xung khắc như hôm nay. Nếu muốn nhận được sự chấp thuận từ gia đình, bạn cần phải chứng tỏ nhiều hơn, đừng vội phản ứng thái quá, chỉ khiến ấn tượng của cả hai bên thêm xấu hơn mà thôi.

Chuyện tình cảm của bạn cũng vướng vào không ít rào cản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay là người sống nghĩa khí, hay chấp nhặt đến chết nên công việc trong tay bạn hay đi vào ngõ cụt. Suy nghĩ đơn giản do Thất Sát khắc chế nên hay bị kẻ khác lợi dụng. Hôm nay bạn phải đề cao cảnh giác, nhất là những đồng nghiệp thường ngày hay thảo mai.

Tử vi tuổi Tuất hôm nay dự báo mặt tài lộc khá cứng nhắc. Tỷ Kiên mang ý nghĩa dũng cảm, độc đoán chuyên quyền. Vậy nên chuyện tiền bạc của người này cũng ương bướng như chính tính cách của mình vậy. Mặt tốt của tuổi bạn hôm nay là tự mình kiếm tiền, xoay sở không thích dựa dẫm vào ai cả.

Trong tình cảm, tuổi Tuất và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia. Ngoài ra hãy vạch rõ ranh giới với những người khác phái, đừng để đối phương hiểu lầm, khiến tình cảm rạn nứt.

Trong tình cảm, tuổi Tuất và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo