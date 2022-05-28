Cuối ngày mai 29/5: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, nghỉ cuối tuần nhưng xui xẻo cũng rơi xuống đầu, ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, gia đạo có phần bất ổn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra tương đối gian nan. Tử vi phương Đông nhắc nhở người tuổi này cần nhất mực thận trọng trong từng lời nói, hành động của mình. Hoạ tiểu nhân đeo bám khiến cho mọi công sức đều đổ sông đổ biển khi còn không xa nữa là thu được thành quả.

Thổ khí đương vượng, sức khỏe của người tuổi Sửu không được tốt cho lắm. Bản mệnh ăn uống kém ngon miệng, cảm thấy mệt mỏi trong người do thời tiết nóng nực. Có thể bạn còn mắc bệnh dạ dày nữa, hãy cẩn trọng nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Tác động của ngũ hành bản mệnh sinh xuất khiến mối quan hệ yêu đương của các cặp đôi chịu nhiều sự ghen ghét, đố kỵ. Tình yêu chưa phai nhưng cả hai lại không có đủ thấu cảm cho nửa kia vì trở ngại trong khoảng cách.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra tương đối gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra không thuận. Dự báo công việc đang có dấu hiệu bị chững lại, một phần nguyên nhân là bởi tâm trạng nắng mưa thất thường của con giáp này. Tử vi khuyên người tuổi Dần cần chấn chỉnh lại tinh thần trước khi muốn quay trở lại với công việc.

Tình cảm: Tuy nhiên, dường như những chú Hổ đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình mà không để tâm đến tình cảm cá nhân. Ngày ngũ hành xung khắc, các bạn độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình, bởi thời gian hàng ngày gần như đều dành để mê mải cùng những dự án chẳng bao giờ chấm dứt.

Vận trình tình cảm ảm đạm, báo hiệu những chuyện chẳng lành có thể xảy đến trong cuộc sống hôn nhân. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt đã khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt và bức bách hơn.

Vận trình tình cảm ảm đạm, báo hiệu những chuyện chẳng lành có thể xảy đến trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi. Đặc biệt là việc kinh doanh mua bán dễ bị tiểu nhân phá hoại mà mất khách hàng, doanh thu sụt giảm. Người tuổi này không nên cố chấp, bằng không sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường.

Tình cảm: Đường tình duyên của con giáp này lại kém sắc. Bản mệnh dễ nảy sinh tranh cãi với nửa kia của mình vì những chuyện vụn vặt trong ngày. Dù sau đó nhanh chóng làm hòa nhưng phần nào cũng khiến tình cảm sứt mẻ.

Tài vận: Vận trình tài lộc có nhiều biến động. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này nên thật cẩn trọng trước các quyết định liên quan tới tài chính.

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra không quá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo