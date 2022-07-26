Cuối ngày mai 27/7: 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện TƯƠNG HẠI mà dễ bị tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 05:35

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 27/7, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện Tương hại, tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Hợi

Đi ra ngoài cẩn thận mất tiền oan vì lòng thương người hoặc vi phạm luật giao thông. Tử vi khuyên những người tuổi Hợi ngày mai nên giữ bình tĩnh và tìm hướng giải quyết hợp lý trước khi quyết định rút tiền ra.

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên người tuổi Hợi cảm thất bất an, muộn phiền. Đây là ngày để làm mới cho đời sống bằng những việc đơn giản, ví dụ như dọn dẹp phòng ốc, bỏ đi những thứ cũ kỹ và thay thế bằng những thứ mới. Chắc chắn nhờ thế mà cuộc sống của bạn sẽ tích cực hơn.

Để tránh việc muộn phiền do những tác động tiêu cực của cuộc sống thì bạn nên chia sẻ, tâm sự vấn đề của mình với người sống tích cực. Họ sẽ mang lại cho bạn động lực và năng lượng mới để vượt qua trở ngại trước mắt.

Cuối ngày mai 27/7: 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện TƯƠNG HẠI mà dễ bị tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Ảnh hưởng của Thiên Quan nên người tuổi Hợi cảm thất bất an, muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần cuối tuần này va vào Thiên Quan nên hay gặp rắc rối với sếp hoặc trong khâu quản lý nhân sự. Sống tử tế nhưng đời cứ ép bạn phải nổi giận, gặp tiểu nhân thì nhiều còn người tốt thì ít, toàn tự ôm những rắc rối từ đâu rơi xuống.

Tài lộc của tuổi này cũng bấp bênh không kém, công danh cũng vậy. Bỏ nhiều tiền để lo việc nhưng không thấy kết quả do tiểu nhân ngáng đường. Việc gì ở cơ quan hay trong nhà cũng đến tay bạn lo, tự bỏ tiền túi ra lo.

Tử vi nhắc nhở bản mệnh rằng gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc tâm sự những chuyện không hay với người ngoài.

Cuối ngày mai 27/7: 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện TƯƠNG HẠI mà dễ bị tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Tài lộc của tuổi này cũng bấp bênh không kém, công danh cũng vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày này tuổi Mùi lâm Kiếp Tài nên dù ở nhà cũng phải ôm thêm việc về làm, đi làm thì bị người khác gây khó dễ, cùng cảnh làm thuê như nhau mà thích lên mặt dạy đời. Ức chế nhưng Mùi không thích nói ra vì nói ra chỉ có mình là người chịu thiệt nhất mà thôi.

Mặt tiền bạc cũng lận đận, làm không đủ tiêu lại còn hay gặp thành phần lì lợm không chịu trả nợ. Nhiều người đang nghi ngờ có người chơi xấu hoặc lấy trộm tiền của mình nhưng chưa tìm ra bằng chứng.

Do tác động của Kiếp Tài nên con giáp tuổi Mùi cảm thấy hoang mang, lo lắng khi rơi vào tình huống khó xử. Khi không biết phải tin ai, bản mệnh cũng không cần phải vội, hãy bình tĩnh lại đã trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng bạn nhé. 

Cuối ngày mai 27/7: 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện TƯƠNG HẠI mà dễ bị tai bay vạ gió, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Do tác động của Kiếp Tài nên con giáp tuổi Mùi cảm thấy hoang mang, lo lắng khi rơi vào tình huống khó xử - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 25/7: TOP 3 con giáp này khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, tài chính có bước tiến triển, thăng hoa tiến chức, nhân duyên hài hòa, bản mệnh sung túc viên mãn

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