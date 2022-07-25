Cuối ngày mai 26/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

Theo tử vi ngày 26/7/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tị luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh.

Kim - Hỏa xung khắc dự báo bản mệnh dễ mất tiền để mua đồ trong ngày này. Khi một món đồ bị hư hỏng, hãy cố gắng sửa chữa nó trước khi quyết định thay cái mới. Đương nhiên bạn nên xem xét việc sửa chữa so với mua mới có lợi nhiều hay không.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn.

Kim - Hỏa xung khắc dự báo bản mệnh dễ mất tiền để mua đồ trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và đặt mình vào vị trí đối phương.

Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vận trình tài lộc của bản mệnh. Bạn nên tránh hoang phí bằng việc mua hàng theo danh sách, chúng sẽ giúp bạn đảm bảo về chi tiêu và không mất tiền cho những thứ không cần thiết.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vận trình tài lộc của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm có chút xáo trộn. Tam Hợp cục giúp những người này nhận ra được tấm chân tình của người ấy. Tình yêu mỗi ngày một lớn dần, đồng nghĩa với việc người trong cuộc cần phải vun vén từng phút từng giây.

Công việc của tuổi Thân trong cuối ngày mai diễn ra tốt xấu đan xen. May mắn đem lại cho người tuổi Thân nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Một số người còn được cấp trên tín nhiệm và giao cho những trọng trách mới.

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày mai. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người không hiểu rõ tình hình có cái nhìn không đúng về bạn.

Công việc của tuổi Thân trong cuối ngày mai diễn ra tốt xấu đan xen - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo