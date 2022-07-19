Cuối ngày mai 20/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường, tai bay vạ gió, gia đạo bất an, bản mệnh gặp chuyện không vui

Sự nghiệp: Ngày mai có thần sát Kiếp Tài tọa mệnh, người tuổi Mùi có cảm giác làm gì cũng không được yên, thậm chí còn bị gây khó dễ hơn. Nếu con giáp này cảm thấy căng thẳng, hãy tìm ai đó đáng tin để chia sẻ để sớm tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân.

Trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Tài lộc: Tử vi ngày mai dự báo Thiên Ấn xuất hiện nên vận tiền bạc cũng không đi theo chính đạo. Người tuổi Mùi tính cách đơn độc, cá tính nhưng đối nhân xử thế lại thâm tình hữu ý. Hai luồng tính cách khác biệt bất cứ lúc nào cũng thay đổi chủ kiến.

Trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp: Ngày mai bạn luôn có cảm giác tự bó buộc và giàu trách nhiệm, nên áp lực công việc với tuổi Mão là rất lớn. Bản thân con giáp này cảm thấy không được tự do, bị trói buộc khá nhiều. Tâm hồn dễ cảm thấy nặng nề mà trở nên tiêu cực.

Tài lộc: Mặt tài lộc vì gặp Tỉ Kiên nên có điềm rơi vào thị phi, cãi nhau mà dẫn tới mất tiền bạc. Đi trên đường người tuổi Mão cần tuân thủ luật giao thông, không tranh cãi với ai nếu không sẽ xuất hiện tình trạng lọt tài.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét.

Ngày mai bạn luôn có cảm giác tự bó buộc và giàu trách nhiệm, nên áp lực công việc với tuổi Mão là rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Dậu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu và khó có thể đặt lòng tin nơi bạn.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức, dễ mắc lỗi sai.

Người độc thân có Thực Thần tọa mệnh lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Dậu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo