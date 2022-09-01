Cuối ngày mai 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻ trong bóng tối hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 18:40

Cuối ngày mai 2/9, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính thâm hụt, tình duyên nhiều trắc trở.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 2/9/2022 ngày mai báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với tuổi Sửu. Con giáp này có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bản mệnh cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Con giáp này rơi vào tình cảnh không ngờ tới, điển hình như vay mượn do thói quen chi tiêu phung phí trong thời gian vừa qua. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Tình cảm liên tục gặp sóng gió do chịu sự ảnh hưởng của đào hoa dữ. Tình yêu nếu thiếu đi sự san sẻ và đồng cảm thì sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. 

Cuối ngày mai 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻ trong bóng tối hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Vận trình tài lộc trên đà đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 2/9/2022 ngày mai mang đến dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của tuổi Dần. Con giáp này phải rất cẩn trọng nếu không sẽ dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị chèn ép. Nhưng trước khi than thân trách phận, con giáp này cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân, xem mình có phải chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hay không.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Đôi lứa yêu nhau gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Nhưng dù thế nào đi nữa thì không nên gượng ép trong tình yêu, bởi nó chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn. 

Cuối ngày mai 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻ trong bóng tối hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị chèn ép - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra không quá đúng ý. Trong cách cư xử và hành động, tuổi con giáp này có phần nóng vội và bốc đồng nên khó tránh khỏi những sai lầm ngoài ý muốn. Nếu thay đổi điều này sớm thì may ra con giáp này có thể cải thiện được tình hình hiện tại.

Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Con giáp này cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc sẽ càng ngại bắt tay vào làm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Mâu thuẫn liên tục xảy đến giữa các vợ chồng sau khoảng thời gian dài chung sống do không tìm thấy sự đồng điệu trong cuộc sống. Nếu kéo dài như vậy thì mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. 

Cuối ngày mai 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻ trong bóng tối hãm hại sau lưng, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra không quá đúng ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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