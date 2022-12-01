Cuối ngày mai (2/12), PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ

Theo tử vi hàng ngày Tam Hợp cục che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Dần thêm phần thuận lợi, hanh thông. Hai bạn nên nhân cơ hội này để dành thêm thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, khô cứng vì không có thời gian riêng tư.

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần nên những chú Hổ còn nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà người tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến mọi người tin tưởng.

Tình hình tài chính của tuổi Thìn khá tốt. Bạn nhận được các nguồn lợi từ sự cố gắng và nỗ lực của mình, bên cạnh đó, tuổi Thìn có đủ sự thông minh để quản lý tốt tài chính của bạn. Tuổi Thìn ngày mai có quý nhân phù trợ, nên sẽ nhận được nhiều may mắn, thuận lợi về tình hình tài chính của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp. Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày 2/12/2022 nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp trên giao phó. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên bạn cần chú ý quan sát để nhận ra ai mới là người xứng đáng để mình dành tình cảm. Đồng thời, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn.

Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo