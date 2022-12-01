Cuối ngày mai (2/12), PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 13:35

Cuối ngày mai 2/12, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành phật bà ban, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày Tam Hợp cục che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Dần thêm phần thuận lợi, hanh thông. Hai bạn nên nhân cơ hội này để dành thêm thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, khô cứng vì không có thời gian riêng tư.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần nên những chú Hổ còn nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn.

Cuối ngày mai (2/12), PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà người tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến mọi người tin tưởng.

Tình hình tài chính của tuổi Thìn khá tốt. Bạn nhận được các nguồn lợi từ sự cố gắng và nỗ lực của mình, bên cạnh đó, tuổi Thìn có đủ sự thông minh để quản lý tốt tài chính của bạn. Tuổi Thìn ngày mai có quý nhân phù trợ, nên sẽ nhận được nhiều may mắn, thuận lợi về tình hình tài chính của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp. Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất.

Cuối ngày mai (2/12), PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày 2/12/2022 nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề mà cấp trên giao phó. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên bạn cần chú ý quan sát để nhận ra ai mới là người xứng đáng để mình dành tình cảm. Đồng thời, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn.

Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Cuối ngày mai (2/12), PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền tài về tay, phú quý đủ đầy, bản mệnh tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa mai 2/12: TOP 3 con giáp vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Đúng 12h trưa mai 2/12: TOP 3 con giáp vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Đúng 12h trưa mai, tử vi dự đoán 3 con giáp này vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, cuối năm cặp đôi về chung nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà