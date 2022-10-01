Cuối ngày mai 2/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, vận trình kém hanh thông, xui rủi bủa vây bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 12:22

Cuối ngày mai, 2/10, 3 con giáp này được cảnh báo ra đường cẩn thận trước sau, công danh bị gáng đường bởi kẻ tiểu nhân, vận trình kém may mắn.

Tuổi Mùi

Tương Hại khiến tuổi Mùi đang tự làm khó mình vì những chuyện đã qua. Đừng quên rằng đó là câu chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai quan trọng hơn nhiều. Hãy “cất” chúng sang một bên, và mỉm cười nhìn về phía trước!

Người tuổi Mùi gặp chút rắc rối về tiền bạc do bị hung tinh Kiếp Tài chiếu mệnh. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Con giáp này yêu thích những thứ xa xỉ, thích thể hiện, đôi khi bạn cố gắng mua những thứ không thực sự cần thiết chỉ để thể hiện mình đẳng cấp nên tiền bạc cứ thế trôi khỏi túi.

Mối quan hệ với gia đình của con giáp này của cũng dễ lâm vào khủng hoảng khi những hiểu lầm, bất đồng liên tiếp xảy ra. Đôi bên không hiểu ý nhau mà trách móc, giận hờn, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Có lẽ bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với người thân, từ đó những vấn đề mâu thuẫn mới có thể giải quyết được.

Cuối ngày mai 2/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, vận trình kém hanh thông, xui rủi bủa vây bản mệnh - Ảnh 1
Mối quan hệ với gia đình của con giáp này của cũng dễ lâm vào khủng hoảng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Quan khiến người tuổi Dần phải chịu những phen điêu đứng. Có điềm báo con giáp này gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Chuyện chẳng phải do mình nhưng mọi người lại hướng sự chỉ trích về phía bạn, làm hạ uy tín của bạn.

Ngày này bạn đừng quá cả tin vào bất kỳ ai, đừng tâm sự quá nhiều hay bộc lộ quá rõ mọi cảm xúc của mình. Hãy biết giữ mình, nhất là ở môi trường phức tạp như nơi công sở. Bạn cần giữa một khoảng cách an toàn cho mình.

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Tuổi Dần nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. 

Cuối ngày mai 2/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, vận trình kém hanh thông, xui rủi bủa vây bản mệnh - Ảnh 2
Thiên Quan khiến người tuổi Dần phải chịu những phen điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên thay vì hướng tới tương lai, trong ngày mai, tuổi Mão có xu hướng nhìn lại quá khứ, nghĩ ngợi về những chuyện bạn đã trải qua. Thậm chí vì những trải nghiệm không mấy hay ho này mà bạn trở nên phiền muộn cả ngày.

Ngày mai là ngày bản mệnh hao hụt tài chính, bạn sẽ có nhiều khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch, liên quan đến đi lại, mua sắm. Bạn chỉ còn cách là rút kinh nghiệm cho lần tới và không quên tìm thêm cách để gia tăng thu nhập bằng nghề phụ xem sao.

Hỏa – Thủy bất dung cho thấy đường tình duyên của bạn lại có phần sa sút. Dù yêu rất nhiều nhưng sự trái ngược trong quan điểm sống khiến hai người liên tục nảy sinh tranh cãi về những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt.

Cuối ngày mai 2/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, vận trình kém hanh thông, xui rủi bủa vây bản mệnh - Ảnh 3
Hỏa – Thủy bất dung cho thấy đường tình duyên của bạn lại có phần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui

Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui

Tử vi dự đoán sau 18h08p hôm nay, 3 con giáp này có tin vui về tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, vạn sự hanh thông.

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