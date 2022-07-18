Cuối ngày mai 19/7: Ảnh hưởng của LỤC XUNG, 3 con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, vận trình bất ổn, tài chính thâm hụt, tình duyên trắc trở

Sự nghiệp: Về sự nghiệp bạn gặp bố cục tương phá, nên sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc chung. Quan hệ với đồng nghiệp sẽ bị xấu đi bởi các suy nghĩ và quan điểm không đồng nhất. Trong trường hợp này, bản mệnh cần tỉnh táo hơn cả để có thể suy xét vấn đề cẩn thận, tránh chuyện bé xé ra to.

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh. Những người tuổi Sửu độc thân sẽ cảm thấy vấn đề yêu đương thật phiền phức và gây ra nhiều rắc rối với bạn. Con giáp này thích sự tự do và không mong muốn phải bị ràng buộc vào những mối quan hệ như vậy.

Tài lộc: Ngày mai là ngày nhiều Hỏa khí, ai cũng chỉ trực chờ bùng nổ và tranh cãi. Nếu mệnh chủ không biết điều tiết và kiềm chế thì còn dễ dẫn tới mối quan hệ thù hận gây bất lợi cho chuyện đàm phán làm ăn, sinh tiền.

Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thương Quan khiến con giáp tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại trong ngày mai. Các vấn đề về công việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nhưng rồi mọi sự sẽ được cải thiện sớm thôi, hãy tin bạn sẽ hạnh phúc phía cuối con đường. Hãy kiên nhẫn một chút nhé.

Ngày mới dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái. Có thể thấy lúc này chi phí sẽ tăng lên do bạn phải bỏ tiền cho các khoản tiệc tùng, gặp gỡ, quà cáp.

Mộc khắc Thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Tuổi Thìn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối hoặc cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn để hạn chế những bất đồng trong quan điểm.

Mộc khắc Thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai, vấn đề rối rắm nào đó dường như đã quay trở lại và khiến cho người tuổi Thân đau đầu với ảnh hưởng của Kiếp Tài. Giải pháp tốt nhất là hãy hít thở một hơi thật sâu và tìm cách xem xét chúng ở những góc độ khác, biết đâu bạn có thể tìm ra phương án khả thi hơn.

Trong ngày mới này, tuổi Thân còn dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp. Sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp con giáp này tiến bộ, nhưng nếu là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bản mệnh nên chủ động tránh xa.

Trong ngày Thổ vượng, tuổi Thân cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh… Hãy nhớ rằng có sức khỏe mới có sức lực làm việc.

Trong ngày Thổ vượng, tuổi Thân cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo