Cuối ngày mai 17/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, vận trình kém hanh thông

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:20

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình kém hanh thông, xui rủi đủ đường, tiền tài hao mất, tình duyên nhiều trắc trở.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/9/2022 ngày mai, tuổi Mùi dễ phải va chạm với quan chức cấp cao. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe, hạn chế tranh cãi nếu không muốn khiến lãnh đạo chướng mắt, đẩy mình vướng phải rắc rối trong tương lai.

Con giáp này cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái. Hãy giữ hình tượng của bản thân, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về mình, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm đôi chút. Tác động của Hung Tinh khiến cho bạn có khả năng gặp phải điềm xui rủi trong mối quan hệ tình cảm. Cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xào xáo bởi những lý do nhỏ nhặt, không đáng. 

Cuối ngày mai 17/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, vận trình kém hanh thông - Ảnh 1
Con giáp này cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy, tránh để kẻ tiểu nhân kích động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc ít nhiều biến động. Thu nhập từ công việc chính không có dấu hiệu tăng, song con giáp lại tiêu xài phung phí nên “cháy túi” là việc không sớm thì muộn. 

Hỏa khắc Kim cho thấy người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày thứ 7. Nếu còn độc thân, bạn cần đề phòng người chủ động tiếp cận mình, chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác kẻo phải chịu tổn thương trong tương lai. 

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà khiến hạnh phúc gia đình tan biến, gây tổn thương cho người thân yêu nhất.

Cuối ngày mai 17/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, vận trình kém hanh thông - Ảnh 2
Vận trình tài lộc ít nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra có nhiều biến động. Tâm trạng bất ổn là nguyên nhân gây ra sự mất tập trung trong quá trình làm việc của người tuổi này. Song song đó, điều này còn khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định nóng vội và hậu quả là điều không thể tránh khỏi. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tụt dốc không phanh. Công việc gặp trở ngại liên tục khiến cho đường tài vận của con giáp này gặp không ít khó khăn. 

Ngoài ra, con giáp này cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc không quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Cuối ngày mai 17/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, vận trình kém hanh thông - Ảnh 3
Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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