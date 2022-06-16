Cuối ngày mai 16/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân quấy phá, vận trình sự nghiệp gặp trắc trở, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra có chút rắc rối. Nhắc nhở những người này cần quan sát tình huống giao tiếp, điều chỉnh lại cách ăn nói và cư xử để hạn chế những cuộc xung đột không đáng có. Ngoài ra, việc mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Tỵ không mấy êm ấm. Vợ chồng có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên phai nhạt.

Vận trình tài lộc biến động. Con giáp này luôn là người chủ động rút “hầu bao” cho mọi cuộc tụ tập nên túi tiền cũng nhanh chóng cạn vơi.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Tỵ không mấy êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm không được vui vẻ. Tử vi ngày mới khuyên người tuổi Mùi phải có sự thẳng thắn, rõ ràng trong quan hệ tình cảm với nửa kia. Dù cam tâm tình nguyện hy sinh cảm xúc chân thực của mình nhưng đối phương vẫn không trân trọng.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra bận rộn, vất vả. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thì con giáp này phải mất thêm thời gian để xử lý rắc rối tồn đọng. Quá trình tương tác với mọi người cũng không quá suôn sẻ do bất đồng quan điểm.

Vận trình tài lộc đi xuống. Do đó, con giáp này cần phải chú ý hơn trong việc chi tiêu, học cách tiết kiệm để có khoản tích luỹ vững vàng.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra bận rộn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/6/2022 ngày mai, tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến con giáp này vướng phải nhiều thị phi, song bản mệnh chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh kẻo rơi vào bẫy của họ.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến con giáp này đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với những người đáng tin trước.

Ngày Kim sinh xuất cho Thủy cũng không có lợi cho đường tình duyên của tuổi Hợi. Tình cảm vợ chồng đang xuất hiện những vết rạn nứt khi mà đôi bên chưa đủ bao dung cho nhau. Chuyện nhà cửa có thể nhỏ những vẫn cần phải chia sẻ, cùng chung tay gánh vác thì gia đình mới êm ấm.

Ngày Kim sinh xuất cho Thủy cũng không có lợi cho đường tình duyên của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo