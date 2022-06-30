Cuối ngày mai 1/7: Danh sách con giáp cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp tụt dốc, tài chính thâm hụt, tình duyên bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 04:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 1/7, những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân gáng đường, công danh lao dốc, tài chính thâm hụt.

Tuổi Tý

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra chồng chất khó khăn. Tử vi khuyên người tuổi Tý nên sắp xếp lại khối lượng công việc khổng lồ để làm mọi việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, bản mệnh cần ưu tiên cho những việc quan trọng hơn thay vì ôm đồm nhiều việc cùng lúc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tồn tại rắc rối. Người độc thân càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng dễ làm tan vỡ mối quan hệ đang tồn tại. Đôi lúc cũng cần tỏ ra yếu đuối, mềm mỏng để dung hòa tình yêu.

Về tài chính, những biến động về thị trường sẽ khiến thu nhập của Tý sẽ bị thu hẹp, thậm chí là phải đối mặt với thua lỗ.

Cuối ngày mai 1/7: Danh sách con giáp cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp tụt dốc, tài chính thâm hụt, tình duyên bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Vận trình tình cảm tồn tại rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vất vả đủ đường. Con giáp này được khuyên nên tránh xa việc đầu tư hay làm ăn lớn để không vướng phải thị phi, thất bại. Nhìn chung thì cách xử lý nhanh nhẹn và tháo vát giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề lúc này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cãi vã thường xuyên. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này cần có cách cư xử khôn ngoan để hạn chế cãi vã xảy ra. Nếu là nữ giới thì cố gắng nhún nhường để giữ hòa khí trong gia đình.

Tài vận: Vận trình tài lộc xem lại. Bản mệnh đang cảm thấy thua kém những người cộng sự của mình, cùng bỏ ra công sức tương đương nhưng lại không bằng họ.

Cuối ngày mai 1/7: Danh sách con giáp cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp tụt dốc, tài chính thâm hụt, tình duyên bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Vận trình tình cảm cãi vã thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra có chút bấp bênh. Người tuổi này được khuyên làm việc gì cũng cần tập trung, chỉn chu. Nếu cứ chọn cách làm việc tùy tiện thì vừa thể hiện mình là người thiếu chuyên nghiệp, vừa không đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chịu nhiều tổn thương. Chính vì con giáp này đặt quá nhiều niềm tin ở người bạn đời của mình nên dễ bị đối phương lợi dụng. Một số khác luôn cảm thấy day dứt vì những sai lầm trong quá khứ.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Nhẹ dạ cả tin là một trong những nguyên nhân chính khiến tiền bạc cứ không cánh mà bay.

Cuối ngày mai 1/7: Danh sách con giáp cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp tụt dốc, tài chính thâm hụt, tình duyên bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra có chút bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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